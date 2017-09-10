Саакашвили вернулся в Украину 13 10.09.2017, 20:21

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Михаил Саакашвили

Сторонники экс-президента Грузии перевели его через украинскую границу.

Сотни сторонников экс-президента Грузии прорвали оцепление пограничников с украинской стороны, и в их окружении Михаил Саакашвили пересек границу Украины.

Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал на сегодня, 10 сентября, свое возвращение в Украину. Он планировал пересечь границу через пропускной пункт Краковец во Львовской области около 13:00, однако несколько раз менял свой маршрут и пытался отправиться к украинской границе на поезде Интерсити Перемышль-Киев.