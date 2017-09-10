Появилось видео урагана «Ирма» во Флориде 10.09.2017, 21:02

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Фото: Getty Images

Ураган «Ирма» обрушился на цепочку островов у юго-восточного побережья Флориды.

Ураган «Ирма» достиг американского штата Флорида. На побережье обрушились огромные волны и сильные ветры, сопровождающиеся дождями.

Очевидцы публикуют в сетях видео гигантской воронки, образовавшейся в результате воздействия стихии. На кадрах видно, как огромный водяной столб поднимается вверх. Синоптики предупреждали, что из-за «Ирмы» на территории Флориды могут образовываться многочисленные торнадо и водяные смерчи, которые приведут к большим разрушениям.

Tornado warnings are in affect in multiple places around #florida , you don't want to get caught in one of these, stay inside #florida #miami #irma #hurricaneirma #Lifestyle_Miami Публикация от Miami | Official Page (@lifestyle_miami) Сен 9 2017 в 8:39 PDT

Власти штата призвали более шести миллионов местных жителей к эвакуации, в противном случае им не удастся пережить штурмовые волны урагана.

«Ирма» унесла жизни более 20 человек. В Карибском бассейне разрушены несколько островов, многие из которых стали непригодны для жизни.