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Появилось видео урагана «Ирма» во Флориде

  • 10.09.2017, 21:02
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Фото: Getty Images

Ураган «Ирма» обрушился на цепочку островов у юго-восточного побережья Флориды.

Ураган «Ирма» достиг американского штата Флорида. На побережье обрушились огромные волны и сильные ветры, сопровождающиеся дождями.

Очевидцы публикуют в сетях видео гигантской воронки, образовавшейся в результате воздействия стихии. На кадрах видно, как огромный водяной столб поднимается вверх. Синоптики предупреждали, что из-за «Ирмы» на территории Флориды могут образовываться многочисленные торнадо и водяные смерчи, которые приведут к большим разрушениям.

Власти штата призвали более шести миллионов местных жителей к эвакуации, в противном случае им не удастся пережить штурмовые волны урагана.

«Ирма» унесла жизни более 20 человек. В Карибском бассейне разрушены несколько островов, многие из которых стали непригодны для жизни.


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