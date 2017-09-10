10 самых маленьких стран мира 2 10.09.2017, 21:16

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Некоторые из них занимают очень небольшую площадь или вовсе включают несколько домов.

В мире более 200 стран, названия которых мы хотя бы один раз, но слышали. Но на нашей планете есть и государства, о чьем существовании мы даже не догадывались, потому что некоторые из них занимают очень небольшую площадь или вовсе включают несколько домов, пишет adme.ru.

Палау

Государство Палау состоит из более чем 300 островов разных размеров. Палау — одно из самых удивительных мест на Земле, в акватории которого обитают 130 видов акул, находящихся на грани исчезновения. Тропические леса Палау полны уникальных растений и птиц, но самая интересная достопримечательность страны — озеро, населенное 2 млн медуз, которые в процессе эволюции потеряли способность жалить.

Ниуэ

Ниуэ — остров и государство в Океании. В стране не развит туризм и нет ни одного промышленного предприятия, а живет она за счет дотаций Новой Зеландии. Зато есть аэропорт и столица, правда, столичный город представляет собой небольшой поселок, в котором проживают более 600 человек. На острове даже есть настоящий супермаркет — единственный на все государство.

Сент-Китс и Невис

Государство состоит из двух островов, один из которых называется Сент-Китс, а другой — Невис. Один из основных источников доходов островного государства — продажа гражданства, которое может приобрести каждый, у кого имеется как минимум $ 250 тыс. для инвестиции в местную сахарную промышленность. Другой способ получения гражданства — приобрести имущество стоимостью не менее $ 400 тыс. на одном из островов.

Княжество Хатт-Ривер

Княжество Хатт-Ривер — виртуальное государство, расположенное в одноименной провинции Австралии. Его территория полностью совпадает с территорией фермерских угодий семьи Кэсли, поскольку именно один из ее членов, Леонард, и стал основателем новой, пусть и непризнанной, страны. Кстати, путешественники могут увидеть бюсты основателя в разных частях княжества.

Тувалу

Тувалу — одна из самых маленьких и самых бедных стран мира. Экономическое положение карликового государства могло бы быть совсем никудышным, если бы Тувалу не достался интернет-домен .tv, на продаже которого страна ежегодно зарабатывает миллионы долларов.

Науру

Науру — самая маленькая независимая республика и самое маленькое островное государство планеты. У Науру нет официальной столицы и общественного транспорта — по 40 км дорог местные жители ездят на личных транспортных средствах. На острове плохая экологическая обстановка, поэтому туризм тут практически не развит. И еще один рекорд Науру, правда, со знаком минус — в этой стране самый большой процент населения, страдающего ожирением.

Княжество Себорга

Еще одно государство на карте Италии, правда, на этот раз виртуальное, — княжество Себорга, в состав которого входит одноименная деревня неподалеку от границы с Францией. Титул правителя Себорга звучит как «Его Громадейшество», а армия непризнанного государства состоит из 3 человек: министра обороны и двух пограничников.

Республика Молоссия

На территории американского штата Невада располагается никем не признанное государство Молоссия, население которого состоит из Кевина Бо, его семьи, 3 собак, 1 кота и 1 кролика. У Молоссии есть гимн, герб и флаг, а за особо тяжкие преступления здесь предусмотрена смертная казнь. В мае 2017 года республике исполнилось 40 лет, она выдает собственные паспорта и имеет космическую программу.

Мальтийский орден

Помимо Ватикана на территории Рима есть еще одно крошечное государство, которое называется Мальтийский орден. Его площадь составляет 0,012 кв. км и расположена в трех зданиях, два из которых находятся в Риме, а одно — на острове Мальта. Однако у страны есть собственная валюта, марки, сайт, автомобильные номера и паспорта, дающие право безвизового въезда в несколько десятков стран мира. Мальтийский орден — единственная страна в мире, где официальным языком является латынь.

Силенд

Непризнанное государство Силенд представляет собой морскую платформу, стоящую в 10 км от берегов Великобритании. Силенд управляется самопровозглашенным принцем-регентом, а каждый желающий может стать графом, бароном или даже герцогом — на сайте государства можно приобрести благородный титул за несколько сотен английских фунтов.