Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке на выборах 3 10.09.2017, 21:37

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Именно из-за этой ошибки, по мнению Хиллари Клинтон, она проиграла на выборах президента США.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, из-за которой, как она полагает, проиграла на президентских выборах.

Об этом она поделилась в интервью телеканалу CBS News.

«Думаю, самой большой моей ошибкой было использование личной электронной почты… Я уже говорила это и скажу снова: это полностью моя вина», — заявила Клинтон.

Как известно, из-за того, что Клинтон на посту госсекретаря использовала собственную почту для рабочих вопросов, в Штатах разгорелся серьезный скандал по этому вопросу.

Критику в ее адрес не удалось остановить даже после того, как Джеймс Коми, возглавлявший на тот момент ФБР, заявил, что ведомство не нашло оснований для обвинений.

Хиллари Клинтон полагает, что скандал сказался на результатах президентских выборов, в которых в итоге победил Дональд Трамп.