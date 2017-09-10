«Каждые 2-3 минуты мне кричали «Жыве Беларусь!» 2 10.09.2017, 22:31

Фото: svaboda.org

Владислав Сташкевич рассказал, почему решил бежать Минский полумарафон с национальным флагом.

28-летний менеджер некоммерческих проектов Владислав Сташкевич 10 сентября пробежал Минский полумарафон с национальным флагом.

Он рассказал «Радыё Свабода», что флаг был на нем завязан с самого начала забега. В скором времени он его развернул и уже до самого финиша бежал, держа его в руках.

«Полумарафон это не только о спорте, это хорошая возможность продвигать какие-то идеи. И я подумал, что это отличная возможность продвигать наш национальный бело-красно-белый флаг», – говорит Сташкевич.

По его словам, остальные участники забега и зрители очень хорошо реагировали на национальный флаг.

«Каждые 2-3 минуты мне кричали «Жыве Беларусь!», а я отвечал «Жые вечна!» Люди меня догоняли, кто бежал рядом, знакомились, хвалили, сожалели, что сами не додумались взять флаг. Я отвечал, что в следующем году будет такая возможность. Некоторые даже селфи со мной делали».

Шмат замежнікаў, музыка, спорт, пазітыў і гэты годны ўчынак на #MinskHalfMarathon2017 гавораць аб тым, што ўсё ў нас, беларусаў, будзе добра pic.twitter.com/surBWurbhn — symbal.by (@symbalby) 10 сентября 2017 г.

Раньше за публичную демонстрацию национальной символики людей иногда задерживали. «Я в принципе был готов получить штраф. Ради такого события можно было и рискнуть», - рассказал Владислав Сташкевич.