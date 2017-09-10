Милевский помог брестскому «Динамо» разгромить «Ислочь»
- 10.09.2017, 21:58
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Нападающий брестчан продолжает радовать болельщиков забитыми мячами.
В поединке 21-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» в родных стенах крупно одолело «Ислочь» (4:1).
Точку в матче поставил гол Артема Милевского на 86-й минуте.
Динамо (Брест) - Ислочь (Минский р-он) - 4:1 (2:0)
Динамо: Малерб — Витус, Лебедев, Гаврилович (к), Веретило — Легчилин (Премудров, 77) — Седько, Торрес (Бабаво, 89), Осучукву, Нехайчик (Милевский, 77) — Нивалдо.
Ислочь: Туранок — Логинов, Кирильчик, Бубнов, Шагойко — Букаткин (Побудей, 76), Валеев — Патоцкий (Ивашко, 60), Комаровский, Слабашевич — Холодинский (к) (Балашов, 46).
Голы: 1:0 - Легчилин (11, пас - Осучукву), 2:0 - Седько (40, со штрафного), 3:0 - Торрес (57, пас - Седько), 3:1 - Кирильчик (75), 4:1 - Милевский (86, пас - Седько).