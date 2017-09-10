Видеофакт: Сторонники Саакашвили перевели его через украинскую границу 5 10.09.2017, 22:18

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Фото: epa/upg

Для этого им пришлось прорвать оцепление украинских пограничников.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вечером 10 сентября вместе с толпой сторонников прорвал границу Украины.

На украинской стороне границы за Саакашвили приехал автобус и увез его вглубь страны. Позже стало известно, что он отправился во Львов.

«Сегодня мы соберемся во Львове, в ближайшем городе, и решим», — сказал Саакашвили в ответ на вопрос ведущего телеканала NewsOne, который спросил, «как вы двигаетесь на Киев дальше».

Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства указом президента страны Петра Порошенко. Власти Украины предупреждали, что при попытке пересечения границы ему будет отказано во въезде, а его украинский паспорт будет изъят.