Белорусы Нью-Йорка протестовали против учений «Запад-2017» 4 11.09.2017, 8:32

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Белорусская диаспора в Нью-Йорке сказала «нет» военным играм Путина.

Белорусы Нью-Йорка вышли на акцию протеста против белорусско-российских учений «Запад-2017», которые в ближайшее время стартуют в Беларуси.

Акция прошла 10 сентября у стен посольства Беларуси в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондет Charter97.org.

Перед собравшимися выступил Зенон Позняк. Организатором мероприятия выступила организация «БАЗА».

Напомним, что 8 сентября на Октябрьской площади Минска прошла Акция предупреждения против военных учений «Запад-2017».

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org