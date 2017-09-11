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Белорусы Нью-Йорка протестовали против учений «Запад-2017»

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  • 11.09.2017, 8:32
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Белорусская диаспора в Нью-Йорке сказала «нет» военным играм Путина.

Белорусы Нью-Йорка вышли на акцию протеста против белорусско-российских учений «Запад-2017», которые в ближайшее время стартуют в Беларуси.

Акция прошла 10 сентября у стен посольства Беларуси в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондет Charter97.org.

Перед собравшимися выступил Зенон Позняк. Организатором мероприятия выступила организация «БАЗА».

Напомним, что 8 сентября на Октябрьской площади Минска прошла Акция предупреждения против военных учений «Запад-2017».

Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org


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