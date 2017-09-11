Ураган «Ирма» затопил Майами и идет на Санкт-Петербург 4 11.09.2017, 7:35

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ФОто: РИА Новости

Улицы финансового центра Майами превратились в реки.

Некоторые районы города Майами в штате Флорида оказались затопленными в результате удара тропического шторма «Ирма». Об этом сообщает BBC.

Финансовый район Майами Брикелл затоплен, высота подъема воды составила там около 60 см. Многие улицы города превратились в реки. Более миллиона жилых домов остались без электричества.

Власти штата ранее распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.

Ураган «Ирма» ранее привел к значительным разрушениям в странах Карибского бассейна, где погибло не менее 27 человек.

На юге штата в районе известного курорта на острове Ки-Уэст отмечены сильный ветер и штормовые волны, которые заливают побережье. Высота волн достигает 4,6 метра. Всем жителям курортного города приказано эвакуироваться. Ураган медленно сдвигается на север. Более 1,4 млн семей остались без электричества и более 100 тысяч человек укрылись в специальных убежищах.

Особая опасность угрожает городам Тампа и Санкт-Петербург. Район Тампа-Бэй, где проживает около трех миллионов человек, не видел такой бури с 1921 года.