Станислав Шушкевич об учениях «Запад-2017»: От России всего можно ожидать 2 11.09.2017, 7:42

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org

Командование РФ стягивает в Беларусь слишком большое количество войск.

Об этом в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина» сказал первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

«От России всего можно ожидать. Сам по себе вопрос, на кой черт России проводить учения в маленькой Беларуси, когда российские просторы так велики? Зачем гнать такое количество войск? Это демонстрация силы, эта демонстрация не пройдет, потому что Запад показал, что тоже подтянет кое-какие силы. Провокации здесь невозможны», - сказал он.

По убеждению Шушкевича, провокации против Украины сегодня «трудно планировать» ввиду нынешнего состояния армии ВСУ сравнительно с периодом аннексии Крыма.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».