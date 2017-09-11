Глеб просился на матч с «Арсеналом» 7 11.09.2017, 7:49

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Александр Глеб

Александр Глеб готов был играть за БАТЭ бесплатно, но ему отказали.

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал в эфире «PRO Sport Итоги недели», почему не перешел в БАТЭ. Интервью футболиста опубликовала tribuna.com:

– Давайте по порядку. Летом я рассматривал несколько предложений. Выбор давался нелегко, так как на первом месте находится семья. Искренне порадовался выходу БАТЭ в Лигу Европы. Я всегда откликался на предложение помочь борисовчанам в Лиге чемпионов. При этом болельщики реагировали на это и говорили, что я игнорирую белорусский чемпионат и стремлюсь попасть только на Лигу чемпионов.

Хотя ситуация была иной. БАТЭ сам справлялся в чемпионате Беларуси, у меня были предложения из Турции. Мне нравилось, что они готовы были сотрудничать со мной по полгода, так как длительное мое пребывание заграницей давалось нелегко: всегда тянет на Родину.

В августе этого года предложения от БАТЭ не поступило, я им тоже не звонил и не предлагал свои услуги. Но все изменилось после жеребьевки, когда одним из соперников оказался «Арсенал». Команда, которая в моей карьере сыграла огромную роль. Конечно, я сразу позвонил Анатолию Анатольевичу и попросился в БАТЭ на любых условиях, даже бесплатно. Естественно, связался с Ермаковичем, просил дать мне возможность выйти в игре с «Арсеналом» хотя бы на замену, чтобы тем самым красиво завершить карьеру. Я не собирался мешать клубу решать поставленные задачи, хотя, думаю, еще бы мог и помочь ему достойно выглядеть в Лиге Европы.

Но решение клуба озвучил мне Захарченко. Он позвонил и сказал: «Команда в твоих услугах не нужнается». На этом разговор был окончен.

– Как вы отреагировали на данное решение?

– Оно было неожиданным для меня. Но я оптимист по жизни и продолжаю верить в то, что все, что ни делается, к лучшему. Хотя хотелось бы сказать спасибо всем болельщикам, которые продолжают верить в меня. Всем удачи!