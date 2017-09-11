«Начала бизнес, когда люди избавлялись от ковров на стенах» 8 11.09.2017, 7:56

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Брестчанка ушла с завода – и теперь ее продукцию покупают в 30 странах.

Сейчас у всех на слуху белорусские IT-компании, которые завоевывают мировые рынки. Но немало в нашей стране и «традиционного» бизнеса, который известен далеко за рубежом.

Одна из таких компаний – модный дом Papilio, созданный в Бресте, который владеет двумя брендами свадебных платьев и женской одежды – Papilio и Alena Gоretskaya. Его изделия продаются более чем в 30 странах.

И сегодня своими финансовыми правилами с Myfin.by поделилась создатель этого бизнеса Алена Горецкая.

«Что вы себя ищете? Надо открывать свадебный салон»

– После художественного училища я пришла на завод работать оформителем. Но на предприятии работала недолго – было скучно и неинтересно, у меня же был азарт, молодость и стремление к чему-то большему

Я начинала предпринимательскую деятельность как художник – рисовала картины с «закатами и рассветами», пейзажи и натюрморты... Это были 90-е, люди как раз начали избавляться от ковров на стенах, и мои работы многим пришлись по вкусу.

С завода я ушла не задумываясь. Моя зарплата там была 80 рублей. И одна картина стоила 25, а в день я могла продать четыре.

На этом я зарабатывала очень хорошо, но правда, отложить ничего не получилось. Инфляция была страшная: если сегодня ты мог купить, условно, автомобиль, то завтра тебе этих денег едва хватит просто на то, чтобы сходить в магазин за продуктами.

А потом в поезде я случайно познакомилась с владелицей свадебного салона в Москве. Именно она и посвятила нас с подругой в секреты свадебного бизнеса: «Что вы себя ищете? Надо открывать свадебный салон, это всегда будет востребовано».

И мы открыли у себя в городе первый магазин свадебных платьев. Салоном это назвать было нельзя – продавали их в обычной квартире, так как тогда было очень сложно арендовать коммерческое помещение – их попросту не было.

«Премиальными свадебными платьями занимались недолго»

Затем мы остро почувствовали нехватку красивых и недорогих свадебных платьев и стали пробовать самостоятельно шить их для своего салона: купить хорошие платья у достойных марок и перепродать было достаточно сложно, так как их стоимость получалась очень высокой, а наши покупатели не готовы были платить такие деньги.

Мы увидели, что наши платья нравятся покупателям, и решили предложить их московским свадебным салонам. Там нашу первую коллекцию охотно купили.

И мы начали расти – не было каких-то стратегий, мы просто понимали, что можем шить и продавать больше.

Наш нынешний бренд Papilio – это свадебные и вечерние платья ценовой категории «выше среднего». Да, они недешевые, но и не премиальные.

К нам пришел успех и захотелось создавать платья другого уровня, из лучших материалов, более сложные в исполнении, со сложным декором, в которых я смогу отчетливее реализоваться как дизайнер. Ну и соответственно, в более дорогой ценовой категории.

Так появился второй бренд – Alena Gоretskaya. Однако премиальными свадебными платьями мы занимались недолго – начался кризис, покупательная способность населения стала падать.

В то же время, так совпало, что моя дочь закончила Европейский институт дизайна в Милане и начала создавать детскую одежду в рамках бренда Papilio. Мне захотелось расширить ее возможности, я видела, что она может больше. И таким образом мы решили дать новую жизнь бренду Alena Gоretskaya и создавать в рамках него женскую повседневную одежду.

«В бизнесе всегда нужно быть предельно расчетливым»

– Я не буду скрывать, мы пережили очень тяжелый период именно для бренда Papilio. В 2015-2016-м годах кризис в целом серьезно ударил по свадебному рынку. Тут сошелся целый ряд факторов.

Первый – упала покупательная способность населения. Свадебная одежда – это своеобразный предмет роскоши, не первой необходимости. И люди стали экономить. Невесты выбирают платья более простые, не на один раз, а те, которые потом еще можно будет куда-то надеть.

Второй фактор – демографический. В 90-х годах был спад рождаемости, а нынешние невесты – это дети, рожденные именно в тот период. То есть невест в принципе стало меньше.

Третий – выросла конкуренция. Появилось много достойных марок, которых раньше не было на рынке. В итоге бренд Papilio стал терять прибыль.

Плюс, опять же буду честной, нами были совершены глобальные ошибки. Во времена стремительного развития мы не всегда разумно распоряжались деньгами.

Мы, не задумываясь, покупали недвижимость, брали на это дорогие кредиты. Покупали всегда ткани с большим запасом – мол, пригодится. В итоге они годами лежали на складе, а это, например, кружева по 80-100 долларов за метр, и так далее...

Я не думаю, что мы единственные совершали такие ошибки, и подобные истории могут рассказать многие бизнесмены. Но мы поняли, какой бы успех у тебя ни был сейчас, всегда нужно думать наперед и быть предельно расчетливым.

Пережить кризис нам помог как раз второй бренд – Alena Gоretskaya. Он родился в кризис, был более устойчивым и финансово помог восстановиться бренду Papilio.

«Наш секрет успеха в том, что мы ни на кого не похожи»

– Сейчас у нас работают примерно 250 человек. Мы все делаем сами и не привлекаем сторонние организации. Как-то пробовали отдать пошив на аутсорсинг – но качество нас не устроило. И мы решили, что лучше произведем меньше и ощутим дефицит товара, чем в погоне за большим объемом дадим некачественный продукт

В Беларуси очень хорошие швейные традиции и мастера. Но мы сталкиваемся сейчас с дефицитом кадров, так как рядом с нами – Польша, и многие швеи просто бригадами уезжают туда, так как зарплата там больше.

С тканями и фурнитурой в нашей стране большая проблема, мы практически все импортируем. Для одежды Alena Gоretskaya 90% материалов закупаем в Европе, так как тут мы делаем ставку на высококачественные натуральные ткани.

Что касается свадебных тканей, то отличного качества материалы сейчас предлагает Тайвань, шелка – Китай, кружева – Италия, Франция. Всей логистикой занимаемся сами, напрямую заключаем контракты с производителями тканей.

Все это позволяет сэкономить и создать одежду высокого качества по приемлемой цене. Ведь сейчас недостаточно решить – это платье будет стоить столько-то. Цену всегда нужно обосновать покупателю. Это и качество тканей, и их пошив, дизайн.

Меня часто спрашивают, в чем секрет успеха нашего предприятия. Мне кажется, дело в том, что мы ни на кого не похожи. Как только начнешь оглядываться на конкурентов и подражать, то бизнес будет обречен на провал.

10 финансовых принципов Алены Горецкой

Тратить деньги, когда они есть, даже на что-то ненужное, это нормально.

Чтобы быть бизнесменом, нужно быть немного авантюристом.

Все совершают ошибки, но вовремя исправить их могут немногие.

Если вы создаете дорогие товары, будьте готовы, что в кризис они могут быть не нужны.

Кредиты нужно брать, только максимально рассчитав свои возможности.

В бизнесе всегда нужно быть предельно расчетливым.

Лучше отказать клиенту, чем предложить ему изделие плохого качества.

Покупатель всегда должен понимать, за что он платит вам деньги.

Работайте с минимальным количеством посредников.

Нужно стремиться быть ни на кого не похожим. Как только начнете подражать – вас ожидает провал.