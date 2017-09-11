МИД Польши вызвал посла Украины из-за ситуации с Саакашвили 2 11.09.2017, 8:45

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Польские власти ждут объяснений по факту вчерашнего инцидента на границе.

Посла Украины вызывают сегодня в Министерство иностранных дел Польши для объяснений по «делу Саакашвили». Об этом сообщил евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, передает «Радио Свобода».

Сариуш-Вольский назвал действия украинских властей нецивилизованными, в связи с чем хочет поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента.

В комментарии польским СМИ евродепутат предположил, что украинские власти не имели законных оснований для запрета въезда в Украину экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Мы считаем, что это противоречило бы всем европейским стандартам, которые обязалась соблюдать Украина соответственно договору об Ассоциации с ЕС», - отметил польский политик.

Напомним, что вчера, 10 сентября, Михаил Саакашвили, лишенный гражданства, прибыл в Украину.

Он буквально прорвался в страну, потому что сторонники Саакашвили, которая собралась у КП «Шегини», прорвали границу с украинской стороны.

Тем самым, по мнению украинских властей, сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.

Предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины. Поэтому Администрация Госпогранслужбы обратилась ко всем лицам, которые незаконно нарушили государственную границу Украины, прибыть в пункт пропуска «Шегини» для оформления факта законности пересечения границы.