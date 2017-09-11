Гомельчане: Мы такие же сильные, как зубры 11.09.2017, 8:56

Жители гомельского двора рассказали, зачем они нарисовали возле дома зубра и национальный орнамент.

Украшать дворовые территории соседи по многоэтажке по улице Тимофеенко в Гомеле привыкли самостоятельно. Ранее они сделали клумбу, навесили над входом козырек и покрасили подъезд, пишет belsat.eu.

Затем жители нескольких подъездов многоквартирного дома по улице Тимофеенко решили украсить рисунками трансформаторную будку рядом с домом. Несколько десятков человек скинулись деньгами. Активисты закупили краску, сделали эскиз изображения, договорились с художником.

«Это для нашего города, - говорит художница Юлия Коновалова. - Любому художнику интересно принести в мир что-то интересное и красивое, что-то эстетическое, чтобы те кто идет мимо, не видели эти серые стены».

«Не надо делать что-то грандиозное, нужно начинать с малых дел, - говорит житель Гомеля Артем Шапаров. - Сегодня я сделал что-то, завтра еще кто-то и тогда мир вокруг нас начнет меняться. Пока мы сидим просто и ждем, когда кто-то что-то сделает - ничего не будет. Я лично не сижу, не жду, а что-то делаю».

Зубра активисты решили рисовать, чтобы вселял в людей силу и мощь, белорусский орнамент - чтобы продвигать белорусские символы среди жителей.

«Люди должны понять и почувствовать, что мы все-таки сильны, как те зубры, - говорит автор настенного рисунка Мария Семенцова. - Главное - надо только захотеть. Зубр - символ мощи и силы. Надо чтобы и люди были такими же сильными».

Жители девятиэтажки по улице Тимофеенко уже не первый раз самостоятельно решают проблемы своего дома и двора: сделали клумбу, навесили над входом козырек, покрасили подъезд. Имеют жители улицы Тимофеенко и более глобальные победы: буквально несколько дней назад стало известно, что власти отказались от планов строительства многоквартирного дома на месте детской площадки и зеленой зоны рядом с домом.

На очереди - благоустройство детской песочницы и борьба за перенос урны, которая расположена прямо перед входом в подъезд.