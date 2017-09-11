Пять водительских привычек, от которых надо избавиться ради своего авто 1 11.09.2017, 8:59

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Некоторые особенности вождения сокращать срок службы «железного коня».

Ряд экспертов сошелся во мнении, что многие автовладельцы обладают как минимум пятью привычками, которые не только не продлевают срок эксплуатации их "железных коней", а, скорее, напротив, сокращают его, пишет belta.by.

На первом месте находится привычка слишком резко переключать скорости, пользуясь МКПП. Некоторые водители любят даже включать заднюю скорость, не дожидаясь полной остановки автомобиля.

Второе - это гоночные амбиции. Резкий старт, желание стать первым в "гонке на светофорах", хоть и повышает уровень адреналина, но негативно сказывается на двигателе, особенно не прогретом.

Третий фактор - длительное движение на "холостых" оборотах. Хотя такой способ, как считается, экономит топливо, мотор может буквально "захлебнуться" топливной смесью.

Четвертая привычка - "тяжелая нога". Долгое удерживание педали сцепления плохо сказывается на выжимном подшипнике.

И наконец пятое - это перегруз автомобиля лишними вещами и людьми. Перед загрузкой машины под завязку уточняйте предельно допустимую нагрузку.