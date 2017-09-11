Ким Чен Ын занервничал из-за новых санкций 7 11.09.2017, 9:10

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Власти КНДР сделали провокационное заявление в адрес США.

Пхеньян готов ответить на ужесточение санкционного режима резкими мерами в адрес США, говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) (перевод – РБК). При этом меры, которые примет КНДР, приведут США к «боли и страданиям», говорится в заявлении.

МИД КНДР указал на подготовку ужесточения санкций в рамках Совета Безопасности ООН, обвинив в этом Соединенные Штаты. Как полагают в Пхеньяне, давление, которое оказывают США, своей целью имеет «полное уничтожение суверенитета» Северной Кореи. В связи с этим КНДР готова к ответным жестким мерам.

«КНДР разработала и усовершенствовала сверхмощное термоядерное оружие в качестве средства сдерживания постоянно растущих враждебных действий и ядерной угрозы со стороны США и предотвращения опасности ядерной войны, нависшей над Корейским полуостровом и регионом», — заявили в МИД КНДР.

При этом, предупреждают в Пхеньяне, стремление США усилить давление на КНДР, ведет к готовности Северной Кореи «использовать любые формы ответа». «Предстоящие меры, которые предпримет, КНДР, вызовут наибольшую боль и страдания, которые когда-либо Соединенные Штаты переживала за всю свою историю», — говорится в заявлении.

Власти КНДР в начале сентября уведомили международное сообщество об успешном испытании водородной бомбы. Информация об этом была подтверждена сейсмологами разных стран мира, которые зафиксировали подземные толчки магнитудой более 6. Действия Пхеньяна осудил Совет Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что будет готов применить ядерное оружие против Северной Кореи в случае возникновения угрозы безопасности.