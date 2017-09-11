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Минобороны Британии о маневрах «Запад-2017»: Россия испытывает нас при каждой возможности

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  • 11.09.2017, 9:37
Майкл Фэллон
Фото: Mark Thomas / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Альянс НАТО должен быть сильным, чтобы справиться с новой масштабной провокацией.

Министр обороны Великобритании Майкл Фаллон считает, что будущие масштабные совместные военные учения России и Беларуси проводятся с целью спровоцировать НАТО и испытать его обороноспособность. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Россия испытывает нас при каждой возможности, Перед нами стоит все агрессивнее Россия, и мы должны справиться с этим. При этом Альянс должен быть сильным», - сказал он.

Его мнение разделяет и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ, который призвал Россию к полной открытости в информировании об учениях.

«Мы уже видели, что России использует большие военные учения как прикрытие для агрессивных военных действий против своих соседей или как предшественника таких действий. Так случилось с Грузией 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию, так случилось и с Крымом 2014 года, когда она незаконно аннексировала Крым», - отметил Столтенберг.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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