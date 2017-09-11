«Есть чувство свободы, которого нет на праздниках в Минске» 2 11.09.2017, 9:51

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Почему фестиваль Lidbeer-2017 запомнится надолго.

В субботу, пока в Минске отмечали юбилейный день города, в Лиде праздником Lidbeer закрывался сезон музыкальных опен-эйров, пишет tut.by.

«Экраны большие, территории вокруг много — можно не тратиться на билет»

Старт городских гуляний был назначен на 10 утра. В это время начинал работать фудкорт, точки продажи сувениров, бесплатные (но без дегустации) экскурсии на пивзавод, детская зона и музыкальные представления вокруг Лидского замка. Чуть позже — интерактивный квест.

Чтобы провести фестиваль, в городе были перекрыты все центральные улицы: палатки, активности и люди располагались прямо на проезжей части, тротуарах, газоне.

Многие из иногородних посетителей прибыли в Лиду не раньше обеда, большинство — к 18−19 часам. За отдыхом в тени деревьев журналисты встретили Анастасию, Татьяну и Сергея — ребята приехали из Гродно, Барановичей и Минска.

— На многих фестивалях бываем, но здесь в первый раз. Уровень организации отличается. В моем родном поселке — Мире — часто проводят праздники. Там достаточно грязно, а здесь чисто, культурно. И алкоголь у нас запрещали, это заставляло людей пить подпольно. А здесь все официально и всем все нравится, — делятся наблюдениями молодые люди.

В этом году фестиваль разделил посетителей на тех, кто потратился на билет на концерт у главной сцены, и на тех, кто предпочел сэкономить. Молодые люди пока не определились, но больше склоняются к последнему.

— Думаем, что территории вокруг достаточно, экраны большие — можно что-то и бесплатно увидеть, — говорят ребята.

Активностей в этом году на фестивале было вдоволь: квесты, игры, соревнования. Наталья, мама Евы и Майи, отмечает, что много было сделано и для детей. Она родилась в Лиде, но уже 15 лет здесь не живет.

— Нужно сказать, что все ведут себя культурно, хотя это и мероприятие с алкогольными напитками. Праздник проходит гораздо душевней, чем городские гуляния в столице, где много официальных лиц, приветственных речей. Здесь же люди поют, танцуют, встречаются, общаются. Все ждут концерта вечером, и мы очень рады, что в Лиду приезжают звезды такого уровня.

«Ей богу, в туалет было бы быстрее домой сходить»

До некоторого времени фестиваль был практически образцовым. Но как только доехали все иногородние — за едой и в туалет стали образовываться очереди. И это несмотря на то, что, по утверждениям организаторов, санитарная зона и фудкорт были существенно расширены по сравнению с прошлым годом.

Фрагмент разговора по телефону из 20-минутной очереди в туалет:

— Саша, подходи, мы держим очередь в синюю кабинку. Куда-куда, в туалет, Саша! Уже 15 минут стоим. Ты придешь — как раз успеешь, еще минут 5−10 стоять. Перед нами четыре девушки, так что это небыстро. Ей богу, было бы быстрее домой в туалет сходить. Сейчас здесь отстоим и в другую очередь пойдем, за едой, ха-ха.

Очереди за едой были разными. Где-то 10-минутные, а где-то — 25-минутные. Многие (судя по всему, местные) пришли со своим: в контейнерах виднелись отбивные, салаты, курица. Причина тому — цены, которые не всем лидчанам показались приятными.

Шашлык на фестивале можно было купить за 4,50, шаурму — за 10 рублей, хот-дог — за 3 рубля, заваренный роллтон — за 1 рубль 50 копеек

— Нам все нравится, и вкусно, но цены… — характерно протягивает последнее слово одна из посетительниц. — Вы представляете, одна рыбка копченая — 6 рублей. Племянница принесла из магазина такую же за 3 рубля. Это же в два раза дороже!

Но, по наблюдениям местного жителя Ивана Викторовича, гости фестиваля — все-таки люди не бедные. Пенсионер стоит неподалеку от площадки, где вертолет поднимает в лидское небо всех желающих. Стоимость пятиминутного удовольствия — 25 рублей.

— Я сам в свое время много летал на самолетах. Но вот внучок — ему 14 — пусть попробует, полетает.

Пенсионер рассказывает, что раньше, до того, как появился фестиваль, городские гулянья были не хуже. Да, они были другими, менее масштабными. Но не хуже.

— Не было таких больших аттракционов, но народ прекрасно отдыхал. Сейчас, конечно, люди лучше одеваются, да и побогаче стали — 25 рублей, а такая очередь стоит! Значит, нормально живем, — смеется Иван Викторович.

Молодежь отдыхала прямо у воды. Рядом дежурила водолазно-спасательная служба ОСВОДа, к которой уже подходили люди и спрашивали разрешения поплавать. «Здесь, к счастью, не очень глубоко: от 70 сантиметров до полутора-двух метров. Сегодня холодно, было бы теплее — люди давно бы полезли купаться. В прошлом году устраивали заплывы на спор, — говорят спасатели. — Но еще не вечер».

«Есть чувство свободы, которое было на ЧМ по хоккею в 2014-м»

На главной сцене фестиваля выступали «Петля Пристрастия», «Крамбамбуля», Lumen, «Океан Ельзы».

За ограждением — на полянке неподалеку от главной сцены — немало людей. Но, к нашему удивлению, у многих из них есть билеты на фестиваль. Почему тогда не заходят внутрь?

— А нас с «Советским» не пустят, — указывая на пузырьки в бокале, поясняют женщины, которые мило общаются на полянке. Такая же ситуация и у компании по соседству: у ребят в пакете виднеются жестяные банки.

— Мы пока подготавливаемся, — улыбаются Анастасия и Вадим. — А что, так отдыхать удобно. Мы же были на «Роке за Бобров», но здесь лучше: не чувствуется давление правоохранительных органов, атмосфера более фестивальная, свободная. Можно сравнить с чувством свободы, которое было на чемпионате мира по хоккею в 2014 году.

А вот чем гости были по-настоящему недовольны, так это не платным входом к главной сцене, а большим забором, который соорудили вокруг накануне.

— Ограждение — это глупо. Мы хотим, чтобы фестиваль существовал, и готовы его поддерживать. Это нормально, но этот забор — пусть в следующем году сделают его двухметровым и бетонным. Это унижение, — считают одни из гостей.

Вакарчук: «Очень символично, что Украина и Беларусь принимают наши последние концерты»

Хедлайнер фестиваля, группа, ради которой многие и приехали в Лиду, вышла на сцену на 40 минут позже запланированного. Лидер «Океана Ельзы» Святослав Вакарчук извинялся за это как со сцены, так и позже у себя в твиттере. Он также напомнил, что группа берет концертную паузу на год, и выступление в Лиде — одно из последних.

— Очень символично, что Беларусь и Украина принимают наши последние концерты. Так и должно было быть. Спасибо вам за поддержку, Беларусь! Спасибо вам за эту дружбу. Вы просто невероятная публика.

К украинской группе и салюту собралось максимальное количество гостей. При этом именно на выступлении хедлайнеров многие обратили внимание на не лучшее качество звука. Но, несмотря на все, публика группу не отпускала: «Океан Ельзы» в формате фестиваля отыграли полноценный двухчасовой концерт. Вакарчук, который раз возвращаясь на сцену, пошутил:

— Мы как те гости, знаете? Которые никак не могут уйти. Или как в мультике про Винни-Пуха: «Может, я пойду?» — «Может, останешься?» — «Ну, если у вас что-нибудь есть».

Салют в Лиде гремел ближе к половине первого ночи вместо запланированных 23.00. Выехать из гродненского райцентра после завершения фестиваля ожидаемо оказалось непросто: некоторые двигались в пробке по Лиде от 40 минут.