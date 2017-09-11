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Лукашенко подарил Топузидису всю сельскую торговлю?

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  • 11.09.2017, 9:59
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Вытеснят ли частные супермаркеты сельмаги Белкоопсоюза.

8 сентября Лукашенко предложил председателю совета директоров ООО «Табак-инвест» Павлу Топузидису построить свои магазины в сельской местности и райцентрах, пишет «Завтра твоей страны».

— Не скажу, что нам нужна замена белкоопсоюзовской торговли, — нужна конкуренция, чтобы мы видели реальную картину. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном из районов Беларуси такую сеть обслуживания. И ты мне однозначно заявил, что это будет по ценам ниже, чем существующие. Это меня подкупает, — обратился Лукашенко к Топузидису.

При этом он подчеркнул, что в случае успешной реализации эксперимента аналогичную схему можно будет в последующем использовать по всей стране.

Позже стало известно, что первый супермаркет Топузидис начал строить в Шклове.

Маргелов: Как бы не получилось, что в двух крупных агрогородках в открылись «Короны», а в остальных деревнях хлеб пропал

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов считает позитивным сам факт возможного появления конкуренции в торговле на селе. Но при этом он сомневается в востребованности сегодня ассортимента «как в Минске» в сельских магазинах:

— Большой вопрос — есть ли на самом деле потребительский спрос в отдельно взятых агрогородках.

По мнению Маргелова, госторговле будет сложно конкурировать с бизнесов Топузидиса.

— У Белкоопсоюза тяжелое положение. Безусловно, из тех агрогородков, где будет строиться «Корона», он будет уходить. Тем не менее Белкоопсоюз имеет планы переформатироваться и работать там, где будут возможности, — говорит Виктор Маргелов.

Собеседник Завтра твоей страны предупреждает о возможных последствиях экспансии торговых точек Топузидиса:

— Как бы не получилось, что в двух крупных агрогородках в одном из районов открылись «Короны», а в остальных деревнях хлеб пропал. Разве будет по малым деревням Белкоопсоюз возить убыточные автолавки?

По мнению эксперта, чтобы избежать подобных ситуаций, вопрос создания новой торговой сети в сельской местности нужно решать комплексно, взвесив все «за» и «против».


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