Аваков: Против участников «прорыва Саакашвили» возбуждено уголовное дело 11.09.2017, 10:17

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Арсен Аваков

Фото: Reuters

Глава МВД Украины заявил об отвественности за провокацию на государственной границе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пытался не допустить 10 сентября силовых столкновений и кровопролития на украинско-польской границе во время прибытия в Украину экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Об этом Аваков написал в Facebook, пишет "Городон"

По его словам, правоохранители "блокировали и задержали несколько десятков человек "спортивного телосложения", приехавших на границу устроить "махач".

"Под вечер мы не стали перебрасывать отряд полицейских тактиков из Краковца в Шегини, так как вероятность вспышки конфликта в Краковце между противоборствующими людьми была высока. Все время, пока сааакашвили-сотоварищи ерзали у границы меж идиотской историей с поездами и разными маршрутами "прорыва" – я переживал только за одно – за силовую провокацию И мне не важен был фактор статуса апатрида (Лицо, не получившее гражданства в стране пребывания. – прим.) – с этим пусть разбирается суд. Мне важно было не допустить силового столкновения и пролитой крови. Провокация все же состоялась. Крови не было – хорошо. Но цена всему этому оказалась слишком высока", – написал министр внутренних дел.

По его словам, прорыв границы – это "самоубийственное разрушение институциональности". "Это развал фундаментов, на которых мы строим страну – вне зависимости от тех или других политических групп у власти. И если эти фундаменты будут разрушены, по любому поводу – мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории. И вопрос только времени, когда этим воспользуется великорусский шовинист или европейский националист", – продолжил Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что "пограничный переход Шегини был взят штурмом и радостные народные депутаты – выстроив вокруг себя толпу – незаконно провели в страну около 40 человек, включая Саакашвили и несколько иностранцев".

По его словам, пострадали 16 правоохранителей.

"Каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских будет "офизичен", установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона. Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы", – добавил глава МВД.

Потерявший украинское гражданство Саакашвили собирался вернуться 10 сентября в Украину через пункт пропуска "Краковец". Его сторонники организовали там палаточный городок.

Вместо пересечения границы на "Краковце", Саакашвили вначале попытался въехать в Украину на поезде "Интерсити", но поезд остановили. После этого политик заявил, что его команда на польской границе "возвращается к первому плану" и едет на пункт пропуска "Краковец", однако вместо этого отправился в пункт пропуска "Шегини". Поляки пропустили автобус с Саакашвили и народными депутатами. Украинская сторона перекрыла границу якобы из-за информации СБУ о минировании перехода. После этого толпа сторонников Саакашвили прорвала кордон пограничников и сопроводила политика на территорию Украины.

Политик приехал во Львов, где заявил, что полицейские не выполнили преступный приказ, пропустив его в страну. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к уголовной ответственности.