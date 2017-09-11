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Сергей Попок из «Минска» завоевал «бронзу» на первом этапе многодневки «Тур Китая I»

  • 11.09.2017, 10:08

Велокоманда «Минск» успешно стартовала на многодневке «Туре Китая I».

Столичный клуб заявил на эти соревнования сильно акцентированный на спринтерские разборки состав: Сергей Попок, Евгений Ахраменко, Роман Романов, Михаил Шеметов, Евгений Королек и Роман Тишков, сообщает tut.by .

На первом этапе протяженностью 156 километров третье место занял Сергей Попок, уступивший лишь двум итальянцам из про-континентальных клубов — Луке Пачиони ("Андрони") и Лиаму Бертаццо ("Виллиер"). Остальные гонщики "Минска" финишировали в основной группе через 11 секунд после победителя.


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