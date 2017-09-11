Ураган «Ирма» ослаб до первой категории 11.09.2017, 10:30

Фото: EPA

Когда «Ирма» подошла к территории штата Флорида, это был ураган четвертой категории.

Ураган «Ирма» ослаб до первой категории, сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр ураганов США.

По данным метеорологов, ураган продолжает терять силу и движется к северу от города Тампа. Сила ветра в районе стихийного бедствия упала до 135 км/ч. Когда «Ирма» подошла к территории штата Флорида, это был ураган четвертой категории.

Основную угрозу сейчас представляет вероятный подъем уровня воды, по прогнозам, в районе Тампы уровень воды может подняться до 4,5 м. Накануне «Ирма» обрушилась на Майами, затопив значительную часть города.

Как ожидается, эпицентр урагана непродолжительное время пробудет над Флоридой, и еще до конца понедельника 11 сентября двинется в сторону штатов Джорджия, Алабами и Теннесси. Когда «Ирма» достигнет границ Флориды, она превратится из урагана в тропический шторм.

Incredible video of #HurricaneIrma yesterday in #Miami. #irma #florida #flwx 📹: @BBCPaulAdams Публикация от Greg Dee (@gregdeeweather) Сен 11 2017 в 12:13 PDT

Пока нет точных оценок ущерба, который принесла «Ирма». Без электричества остались, по меньшей мере, 3,3 млн домов. Аэропорт Майами будет закрыт, как минимум до вторника.

Ущерб подсчитывают и на Карибских островах, которые больше всего пострадали от стихии. Власти Британских Виргинских островов ждут помощи от Лондона. Ситуация на этой британской заморской территории близка к критической из-за масштабных разрушений. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помощь острову Сен-Мартен, на котором разрушены или повреждены 70% строений. Всего на Карибских островах в результате урагана погибли как минимум 28 человек.