Минобразования: Многодетные и религиозные семьи – отклонение от нормы 12 11.09.2017, 10:32

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Чиновники зачислили многодетные и религиозные семьи в разряд «социально опасных».

Многодетные семьи и семьи верующих «характеризуются наличием некоторого отклонения от норм, не позволяющего определить их как благополучные».

Об этом говорится в методическом пособии «Работа с детьми, нуждающимися в социально-психологической поддержке», которое опубликовано на сайте Отдела образования, спорта и туризма Копыльского райисполкома, входящего в систему Минобразования

Также к неблагополучным отнесены неполные, малообеспеченные, замещающие, в том числе приемные, семьи, а также семьи переселенцев, беженцев, эмигрантов, студентов, семьи с детьми-инвалидами, семьи, где один или оба родителя - инвалиды.

«Факторы риска не обязательно свидетельствуют об отсутствии комфортной среды для ребенка. Наличие названных факторов только обуславливает необходимость постановки семьи на учет, но если они сопровождаются межличностными конфликтами и напряжением внутрисемейных отношений, то такая семья перемещается в категорию проблемных семей, а при наличии определенных причин – переходит в категорию семей, находящихся в социально опасном положении», – цитирует пособие krynica.info.