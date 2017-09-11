Бобруйчане солидарны с политзаключенным Игорем Комликом 11.09.2017, 10:38

Игорь Комлик

Жители Бобруйска массово отправляют письма и открытки политзаключенному.

Гражданские активисты, члены независимого профсоюза РЭП и просто жители Бобруйска, чтобы поддержать Игоря Комлика, который уже больше месяца сидит в СИЗО на Володарского, отправляют политзаключенному письма и открытки, сообщает praca-by.info.

Руководитель бобруйского отделения профсоюза РЭП Галина Смирнова говорит о том, почему политзаключенным так важно получать письма поддержки:

- Отправить письмо для нас - очень просто, почти ничего не стоит. А для человека в тюрьме ценность письма с воли увеличивается в сто раз!

О том, что Игорь Комлик чувствует поддержку многих людей, рассказывает и его сын, Андрей Комлик-Яматин:

- Отец пишет из СИЗО, что много писем получает, и не только от знакомых, а также от разных, даже неизвестных, людей.

Поддержать Игоря Комлика может каждый из нас, отправив ему письмо по адресу:

СИЗО №1. Комлику Игорю Алексеевичу

220030, г. Минск, ул. Володарского, д.2, камера 22