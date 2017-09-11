«Подполковник ГРУ из Сирии» выступил в минском православном монастыре 11 11.09.2017, 10:43

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«Воин Христов Антоний» рассказал о «чудесах» на войне.

«Скоро нашу Родину, которая называется Святая Русь — без разделения на Белую, Малую и Великую, — ждет серьезное испытание войной. Нашим мужчинам, присутствующим здесь, эта информация особенно пригодится. Потому что я уверен, что они примут в ней участие», — предсказывает мужчина в российской военной форме в актовом зале воскресной школы Свято-Елисаветинского женского монастыря. Как указано на афише, здесь проходила встреча с «воином Христовым Антонием», пишет nn.by.

Свято-Елисаветинский женский монастырь — грандиозный православный центр на окраине Минска. С годами монастырь разросся до восьми храмов, многочисленных мастерских, гостиницы, киностудии.

«Подполковник российского ГРУ Антон Маньшин» — так представил себя выступавший, начиная рассказ о своем военном опыте. Он говорил, что прошел две войны в Чечне, участвовал в событиях на Донбассе, засветился и в Сирии.

Антон Маньшин

Речь спецназовца представляла собой набор не имеющих ничего общего с реальностью военных баек, переплетенных с пропагандой «русского мира». Но присутствующим Маньшин, видно было по всему, нравился. Они время от времени хватались за голову, слушая его истории. Хотя мероприятие широко не рекламировалось, в зале собралось около сотни человек, в том числе монахини, а также родители с детьми.

«Воин Христов» пообещал рассказать о «чудесах Божиих на войне». У Маньшина есть несколько фирменных историй, которые он регулярно рассказывает от встречи к встречи. Примечательно, что в интернете существует отдельный форум, участники которого изобличают ложь подполковника. Часть сюжетов заимствована им из воспоминаний «афганцев». Вот только события перенесены в Чечню, а их участником становится сам Маньшин.

Первая из историй — драма механика боевой машины пехоты. У него в кармане на сердце всегда лежал крестик. И вот когда снайпер «духов» (так Маньшин называет чеченцев) метко выстрелил в него, медный крестик отразил пулю. Маньшин не скрывает, что, судя по техническим характеристикам, пуля должна была прошить тело механика насквозь, даже несмотря на крестик. Но на то, мол, и «чудо Божие».

Следующая история о российских военных, которые удерживали блок-пост в центре Грозного. «За два с половиной месяца операции в Грозном мои ребята спали всего 78 часов, в среднем менее часа в сутки», — так выступающий создает легенду о российских суперменах.

Два дня они ничего не ели, но как-то отыскали хлеб и уже готовились к ужину. Вдруг к ним подошел 12-летний чеченский мальчик и протянул руку, мол, он тоже голодный. Российский военный, конечно, не мог отказать ребенку и отломил ему кусочек хлеба. И тогда чеченский подросток достал гранату и бросил в люк боевой машины пехоты. Граната мгновенно сдетонировала — и машина взорвалась. Военные погибли на месте. Мальчик бросился бежать, но российский снайпер не стал стрелять ему вслед — это же ребенок. «Это качества, которые есть в каждом из нас: милосердие и любовь к врагу», — подытоживает Маньшин.

Культовая история от Маньшина — о пятилетнем пребывании в чеченском плену российского спецназовца Александра Воронцова. Два года его ничем не кормили, но благодаря сильному духу, ему удалось выжить. Каждую Пасху арабы-наемники выводили его на расстрел, однако пули не поражали Александра Воронцова. Почему так происходило? Потому что у него на шее висел православный крестик. Почему же его не сняли? А не смогли. Каждый, кто пытался сорвать крестик, якобы упирался в стену. И так несколько лет подряд. Естественно, ни одного подтверждения этой истории нет, но она активно гуляет в интернете со ссылкой именно на Маньшина.

Специально для посетителей Свято-Елисаветинского женского монастыря «воин Христов Антоний» рассказал продолжение сюжета, но попросил никому не передавать секретную информацию. Александр Воронцов во время пребывания в плену стал свидетелем расстрела 15 российских спецназовцев, которые приехали проводить спецоперацию по пресечению наркотрафика, но попали в плен. Причем их сдали чеченцам свои же, сотрудники ФСБ. В настоящее время спецслужбисты всей страны разыскивают Воронцова, но при содействии Маньшина ему удалось оформить паспорт на новое имя и вместе с женой-чеченкой уйти в монастырь.

Все эти россказни вызывали искреннее восхищение монахинь, некоторые из них не могли сдержать слез. К собравшимся Маньшин обращался не иначе как «мои ангелочки». Впрочем, количество уменьшительно-ласкательных суффиксов в его выступлении зашкаливало. «Лизаветушка наша Федоровна», — говорит он о святой, в честь которой назван монастырь.

О подвиге героя России Артура Арутюняна, который пожертвовал жизнью ради спасения боевого товарища, пересказывать подробно не будем, поскольку такого «героя России» попросту не существует. Под таким именем известны лишь два человека — киноактер и вратарь армянской футбольной сборной.

О российско-украинской войне Маньшин в подробностях не упоминал, зато поделился историей своего появления в Минске.

Якобы, во время войны в Сирии группа российских спецназовцев во главе с Маньшиным попала в окружение игиловцев. Дело пахло керосином. Тогда россияне пошли в психологическую атаку. Стали кричать «Христос воскрес — воистину воскрес». И вдруг с неба якобы сошла женщина в белых одеждах и создала коридор, по которому спецназовцам удалось выйти из ущелья. Игиловцы продолжали стрелять по россиянам, однако пули, само собой, не могли пробить воображаемый коридор. После того как женщина на секунду оглянулась, Маньшин узнал в ней Елизавету Федоровну — жену великого князя Сергея Александровича, — которая была убита большевиками и считается православной святой.

Она-то, Елизавета Федоровна, и позвала Маньшина в свой монастырь в Минске. Монахини при этих словах снова расплакались.

«Мирового терроризма не существует. Не верьте в этот миф, распространяемый СМИ! — перемежает политлозунгами, свои байки и молитвы Маньшин. — Терроризм придумали американцы и британцы, чтобы как можно скорее начать третью мировую войну и уничтожить Россию». Присутствующие в зале одобрительно закивали.