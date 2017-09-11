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Во Франции воду в купели заменили коньяком

  • 11.09.2017, 10:52

Мэр города Шато-Шалон посчитал это забавно шуткой.

Неизвестные заменили святую воду в церковной купели коньяком во французской местности Шато-Шалон. Администрация города посчитала это забавной шуткой, передает lenta.ru.

При входе в церковь туристы почувствовали запах коньяка и сперва приняли это за местную традицию. После расследования некоторые детали прояснились: неизвестные вылили литр коньяка.

«Это рассмешило меня. Я думаю, что люди, которые это сделали, обладают чувством юмора и хотят порвать с традициями», — рассказал мэр Шато-Шалона Кристиан Вуильем.

В итоге, купель очистили и залили новой водой.


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