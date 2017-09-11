Белорус записал ироничное видео об уборке картофеля 30 11.09.2017, 11:35

13,730

Экономист еще десять лет назад посчитал, что уборка картофеля нерентабельна.

Экономист Олег Ляльковский прислал в редакцию оnliner.by видеоролик, который снял во время уборки урожая. Автор описывает его так: «Битва за урожай-2017, или Немного о национальном белорусском виде спорта — бессмысленном и беспощадном». По словам Олега, это белорусская традиция, от которой пора избавиться.

— Это наша старая семейная традиция, — смеется Олег. — Бабушке с дедушкой уже по 80 лет. Сами с урожаем справиться они не в силах — и вся семья съезжается в деревню убирать картошку, каждый год одно и то же. Вот это шуточное видео я и снял во время уборки урожая: здесь мой дядя, брат, дедушка, бабушка и немножко я.

Олег утверждает, что еще лет десять назад посчитал, что картошку сажать нерентабельно, и уговаривает семью отказаться от этой традиции.

— Я сам по образованию экономист и посчитал, что нет смысла высаживать картофель, — объясняет Олег. — Транспортные расходы, еда и питье, специальная техника для сбора урожая — расходов много, а прибыль минимальная. Но это такая белорусская традиция. В нашей деревне осталось примерно пять жилых домов, люди потихоньку уезжают. Но потом приезжают дети пожилых людей в эти дома и все равно сажают картошку. Я надеюсь, что в этом году мы все же откажемся от этой бессмысленной белорусской традиции.