Джон Маккейн: Я полон энергии как никогда 1 11.09.2017, 10:59

Джон Маккейн

Сенатор, борющийся c болезнью, полон оптимизма и по-прежнему политически активен.

Сенатор Джон Маккейн, недавно вернувшийся в Вашингтон после лечения от рака головного мозга, заявил в воскресенье, что болезнь его серьезна, однако лечение идет успешно, а он полон энергии как никогда, передает «Голос Америки».

«Я столкнулся с очень агрессивной формой рака», – поделился Маккейн в интервью каналу CNN. У 80-летнего сенатора-республиканца от штата Аризона, безуспешно баллотировавшегося в президенты в 2008 году, диагностирована опухоль мозга, глиобластома. Врачи обнаружили опухоль в июле, после того, как Маккейну сделали операцию по удалению тромба над левым глазом.

«Пока все результаты превосходны, – сказал Маккейн, добавив, что прогнозы «очень неплохие». «Передо мной, – продолжал сенатор, – серьезный вызов, но я сталкивался и с другими вызовами и совершенно уверен, что мне удастся справиться и с этим. У меня нет побочных эффектов – никаких, кроме повышенного уровня энергии».

Маккейн недавно завершил первый курс химиотерапии и облучения, а в понедельник ему сделают исследование МРТ.

Сенатор, возглавляющий Комитет по делам вооруженных сил, на следующей неделе будет контролировать процесс работы над новым законопроектом в сфере оборонной политики.

«Каждая жизнь так или иначе заканчивается», – сказал Маккейн в эфире CNN, добавив, что очень доволен своей жизнью, в том числе и предвыборной кампанией, по итогам которой он проиграл Бараку Обаме.

«Я прожил прекрасную жизнь и буду благодарен за любое дополнительное время, – сказал Джон Маккейн. – Не забывайте, я тот самый человек, который был пятым с конца в своем классе в военно-морской академии».

В ноябре Маккейн переизбрался на шестой срок в Сенате. В прошлом он уже проходил лечение от меланомы.

Отец и дед Маккейна были адмиралами ВМС, а он сам служил пилотом в ВМС. В 1967 году его самолет был сбит над Вьетнамом, и он провел больше пяти лет в плену в Северном Вьетнаме, где неоднократно подвергался пыткам.

Маккейн выразил надежду, что люди будут помнить его как человека, служившего своей стране: «Сделал много ошибок, но служил своей стране и, надеюсь, можно добавить, что служил достойно».