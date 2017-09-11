Алиев помиловал блогера Лапшина, которого Беларусь выдала Азербайджану 5 11.09.2017, 11:09

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Александр Лапшин

Правитель Азербайджана подписал указ об освобождении блогера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал осужденного на 3 года российского блогера Александра Лапшина.

Как передает Vesti.Az со ссылкой на пресс-службу президента, Ильхам Алиев подписал в связи соответствующее распоряжение.

20 июля 2017 года в Баку имеющего гражданство России, Украины и Израиля Александра Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы. Его обвиняли в нарушении государственной границы за поездки в Нагорный Карабах и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику.

Обвинение просило приговорить Лапшина к 6,5 года лишения свободы.

Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и по решению суда экстрадирован в Азербайджан 7 февраля.

Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России заявил, что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. 8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Лукашенко за выдачу Лапшина.