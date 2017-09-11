Барановичский бухгалтер: Заработок трачу за два дня 22 11.09.2017, 11:18

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Фото: Reuters

Белоруска рассказала, на чем она экономит и почему не решается рожать второго ребенка.

Жительница Барановичей, которая работает бухгалтером на одном из заводов, рассказала Intex-press, на чем она экономит, где закупает продукты и почему не решается рожать второго ребенка:

Работа – не мечта, а реальность

Не могу сказать, что работа бухгалтером – мечта всей моей жизни. Над ее выбором, в отличие от многих моих одноклассников, я не ломала голову. Просто мне казалось, что бухгалтеры нужны всегда и везде, поэтому без работы сидеть не придется. Работаю уже почти десять лет. Конечно, цифры утомляют, работа нудная и ответственная: перепутать ничего нельзя. Ошибка всего на одну цифру чревата сбоем во всем отчете. Зато работа спокойная, не нервная и зарплата стабильная.

Когда только устроилась на свой завод, получала совсем мало. Сколько именно, сейчас уже не вспомню. Но мне запомнилось, что первой зарплаты мне не хватило даже на пару зимних сапог, мама добавила немного. Сейчас я зарабатываю 280 рублей ($140), даже при нынешних «бешеных» ценах хватит на сапоги, еще и останется. Такая «арифметика», конечно, большая условность. Хорошие зимние сапоги сегодня стоят чуть ли не половину моей зарплаты. Купить их – значит, не заплатить за коммунальные услуги или не закупить продукты.

Первым делом – «коммуналка»

Я не транжира, всегда покупала только то, что нужно мне или моей семье, хотя деньги тратить очень люблю. Но в последние годы напрочь лишена этого удовольствия. Свою зарплату я трачу за несколько дней. Когда получаю деньги, сразу оплачиваю коммунальные услуги, интернет, домашний телефон и детский сад для сына, на это каждый месяц у меня уходит 120 рублей.

Недавно свекровь вышла на пенсию, часто она остается с сыном дома. Нам это выгодно: за сад теперь платим раза в полтора меньше, чем раньше.

Вторая обязательная статья расходов для меня – это продукты. Стараюсь забить морозилку до отказа. Если даже деньги заканчиваются, всегда есть из чего приготовить ужин. Свинину, рыбу, курятину раз в месяц покупаем на рынке, на это рублей 60–65 уходит. Еще рублей 15–20 тратим на крупы и растительное масло, его нашей семье надо в месяц две бутылки. Молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, конечно, покупаем несколько раз в неделю. В общей сложности на продукты я трачу около 100 рублей в месяц.

Несмотря на то, что совсем не люблю готовить, делать это в последнее время приходится почти каждый день: так полезнее, вкуснее и, что немаловажно, намного дешевле, чем заполнять холодильник полуфабрикатами. Хотя раньше частенько могла позволить себе не стоять у плиты и раза три в неделю покормить семью сосисками, пельменями или пиццей. Вообще из-за постоянного недостатка денег, когда каждой копейке найдется применение, мои многие покупательские привычки изменились. Еще несколько лет назад я с трудом могла вспомнить, сколько стоит литр молока или пачка макарон: сейчас все цены помню и тщательно сравниваю. Разница даже в 20 копеек для меня имеет принципиальное значение, хотя когда-то я с раздражением смотрела на людей, которые по полчаса топтались возле полок с продуктами, сравнивая цены. Сейчас внимательнее стала на кассе, а раньше я никогда не пересчитывала сдачу и не сверяла ее с указанной в чеке суммой.

Экономия

Сэкономить можно, на мой взгляд, только на себе, что я и делаю. Гораздо меньше денег стала тратить на косметику, средства по уходу за собой. Это, конечно, не значит, что мы перестали мыться.

Просто такого, как раньше, разнообразия кремов для тела, гелей для душа, пен для ванны и шампуней на полках в моей ванной комнате больше нет. Перестала также покупать дорогие маски и другие средства по уходу за волосами, которые хоть и радуют результатом, но не вписываются в семейный бюджет. Вместо этого сама делаю маски для волос по рецептам из интернета. На себя каждый месяц я трачу всего 20–25 рублей. Они уходят на коррекцию бровей, покраску корней волос и покупку крема для лица: обходиться без него пока не на-

училась.

Все чаще вспоминаю детство

Всего несколько лет назад я не могла понять, почему моя бабушка и мама часто пекли пироги и печенье, даже леденцы сами делали. Ведь можно просто пойти и купить. Только теперь поняла, что денег у них не было, а порадовать меня десертами хотелось. Теперь сама часто покупаю маргарин и муку и фантазирую возле плиты.

Вообще сейчас я все чаще вспоминаю свое детство: как и нам когда-то, игрушки своему сыну я покупаю только раз в месяц после зарплаты мужа. А потом только на день рождения и Новый год. Раньше всегда покупала ребенку только дорогую обувь и одежду в магазинах и тоже часто вспоминала, как нас с братом родители постоянно на рынок за обновками водили, и не понимала, почему нам не в магазине одежду покупают? Теперь понимаю, потому что уже несколько лет сама только там одеваю-обуваю своего сына.

Мы с мужем всегда хотели двоих детей, но сейчас я уже настроена не так решительно. Хотя ежемесячное пособие теперь больше, чем моя зарплата, но и расходов в семье с двумя детьми тоже больше. У моих родителей было двое детей, но мама с папой как-то же умудрились нас вырастить. Пусть не кожаные сапоги мы носили и не ходили в парк на карусели каждые выходные, зато сейчас у меня есть брат.