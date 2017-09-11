Российские демократы победили на выборах в десяти районах Москвы 2 11.09.2017, 11:31

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Фото: ТАСС

Объединенная оппозиция набрала большинство и в округе, где голосовал Путин.

Кандидаты от объединенной российской оппозиции получили большинство в десяти муниципальных советах московских районов. Таковы предварительные результаты по тем избирательным округам, где официально обработаны более 90 процентов голосов, сообщает meduza.io.

В частности, оппозиция получила все мандаты в Гагаринском районе, где постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин.

Всего, по предварительным данным, оппозиция получила 141 место в 37 разных районах. Чтобы обеспечить нужное число подписей на выборах мэра в 2018 году, нужно иметь поддержку депутатов не менее, чем в 110 разных районах.

Глава штаба объединенных демократов Дмитрия Гудкова Максим Кац в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал итоги выборов в муниципальные собрания в Москве «невероятным успехом» для оппозиции.

Кац заявил, что «Яблоко» фактически стало второй политической силой в Москве. На сайте «Яблока» сообщается, что 180 кандидатов от партии станут депутатами муниципальных собраний в 51 округе Москвы. По данным Каца, в муниципальные советы прошли около 250 кандидатов от партии.

О победе своих команд заявили и оппозиционные кандидаты Илья Яшин и Илья Азар. Одним из победителей в Басманном округе стала оппозиционный кандидат Люся Штейн.

Московский избирком оценил явку на выборах в столице в 14-15%. Его председатель Виктор Горбунов назвал ЕР и «Яблоко» основными победителями выборов и отметил, что окончательные результаты будут подведены к полудню понедельника, 11 сентября.

10 сентября муниципальные выборы прошли в 125 районах «старой Москвы». Выборы состоялись при рекордно низкой явке около 15 процентов.

Накануне выборов Центризбирком раскритиковал московские комиссии за провал информационной кампании по освещению предстоящих выборов.

В 82 регионах России в воскресенье, 10 сентября, прошли выборы различных уровней. На губернаторских выборах в 16 регионах победили кандидаты от власти, а в Москве неожиданные результаты продемонстрировали представители оппозиции.