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Максим Мирный попал в эпицентр урагана «Ирма»

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  • 11.09.2017, 11:48
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Максим Мирный

Известный белорусский теннисист поделился фотографиями разбушевавшейся стихии.

Семья Максима Мирного в своем доме в Брэйдентане (Флорида) готовится к нашествию урагана «Ирма», который приближается к американскому полуострову. Об этом рассказала в своем инстаграме жена Максима Ксения, пишет nn.by.

«Сегодня ураган весь день будет в нашем районе, так что сидим дома и с вами на связи, пока есть интернет…

После удара о Флориду категория урагана вновь поднялась с 3 до 4, и скорость усилилась, месит там, внизу. Диаграмма показывает, что глаз Ирмы будет проходить рядом с нами. Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной, на наш взгляд… Сейчас идет сильный дождь, ветер порывистый. Остается лишь отвлекаться, думать позитивно и молиться… Спасибо всем, кто с нами!


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