Лидчанка: Если Вейшнория против власти, то почему бы и нет 3 11.09.2017, 12:12

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Тема Вейшнории неожиданно всплыла на фестивале Lidbeer-2017.

Чтобы рассказать вам о том, как прошел фестиваль Lidbeer-2017, издание kyky.org решило взять интервью у лидских девушек.

Одну из них, по имени Татьяна, журналисты попросили высказаться на ставшую популярной тему Вейшнории:

- Ты из Лиды?

- Уже да. Недавно отучилась в Гродно и приехала в Лиду работать. Вот, прямо сейчас работаю. Я один из организаторов рыцарского турнира. Центр культуры это организовывает. И я в том числе – на подхвате. Где-то нужна помощь – я там. Но пока все по плану, все хорошо.

- Что должно быть на фестивале, чтобы можно было сказать, что мероприятие удалось?

- Атмосфера должна быть. Должны быть люди, увлеченные своей историей. Вот сейчас на третьем сеансе уже шестьсот человек. Это очень радует. Народ не просто проходит мимо, а интересуется, рассматривает даже мой костюм. Нет такой прохлады, знаете: «Что мне до этого?»

- Отвлеченный вопрос. Как ты относишься к феминизму?

- Ха. Смотря в каком смысле. Можно говорить о женщинах, для которых их права заключаются в возможности нести пакеты из магазина. Кто-то рассуждает о профессиях. Кто-то говорит о зависимости от мужчин в целом. Лично для меня идея быть абсолютно независимой от мужчины не интересна. Я бы хотела иметь «стенку», за которой можно быть и мягкой, и нежной, и слабой. Концепция «я добьюсь всего сама» – это неплохо. А вот быть такой холодной стервой – не, это мне не нравится.

- Вейшнория. Слышала что-нибудь об этом?

- Нет. Объясните.

- Ты тут живешь. Это условное государство, прописанное в сценарии будущих учений «Запад-2017». По сценарию, это страна, включающая в себя отделившуюся часть Беларуси, и воюющая с Беларусью и Россией. Столица воображаемой страны – Лида.

- Это прикольно.

- Но Вейшнория откололась и против Беларуси.

- Смотря против кого. (понижает голос) Веселые вы ребята. Если против власти... Почему нет.

Напомним, что на фестивале Lidbeer-2017 неизвестные подняли в центре Лиды флаг Вейшнории.