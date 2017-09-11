Шахты Луганской области под угрозой затопления, а горняки – увольнения 12 11.09.2017, 12:21

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Угольная промышленность в «ЛНР» может прекратить свое существование.

Угольные шахты Донбасса затапливают грунтовые воды. После перехода под контроль так называемых "ЛНР" и "ДНР" часть из них закрыли, а из выработок перестали откачивать воду. Теперь под угрозой затопления близлежащие территории. Шахтная вода с большим количеством солей грозит превратить их в болота, непригодные для жизни и ведения сельского хозяйства, пишет сайт «Настоящее время».

Как Луганская область оказалась на пороге техногенной катастрофы, и чем это грозит соседним регионам – и в Украине, и в России.

Артем и Андрей работают на шахте "Горской" в Луганской области, но могут вскоре эту работу потерять. Помимо этой, другой им не найти.

"Таких масштабных нетю. Одна шахта. Закрывают шахту – и сразу же несколько поселков [вымрут]", – рассказывает шахтер Андрей Беда.

"Это даже проблема не столько города, сколько целого региона. Это тысячи людей. Сотни тысяч. Выход один – куда-то ехать. Но это так выглядит – словно на плоту в открытом море. За последнее время у нас все как-то приучились – мы одним днем живем. Не знаю… Как бы это страшно не звучало – никто так далеко не смотрит. Так все быстро меняется… и все хуже меняется", – делится другой шахтер Артем Вовк.

Поскольку уголь добывают глубоко под землей, в стволах шахт скапливаются грунтовые воды. Их нужно постоянно откачивать. В результате боевых действий первомайско-кировская группа шахт, в которую входит "Горская", разделена линией фронта. Часть выработок оказалась в самопровозглашенной "ЛНР". Там воду откачивать перестали. Теперь, чтобы не оказаться затопленнымии, шахтам на подконтрольной Киеву территории придется откачивать в несколько раз больше воды.

"Это будет своих 600 и этих 800–1400 литров кубических в час воды. Мы ее не сможем откачать. Дальше происходит затопление шахты "Золотое", потом шахты "Карбонит", шахты "Горская". Дальше вода поднимается выше – уже мы ее не остановим. И вода начнет выходить на поверхность. А перед этим она газ метан выжимает. Где-то кто-то закурил или черкнул спичкой, сигарета – и это все может взорваться", – объясняет Владимир Пикало, главный геолог "Первомайскугля".

Чтобы справиться с дополнительным объемом воды, шахте необходимо специальное оборудование, установку которого нужно начать уже сейчас. Денег на него нет.

"Усилить надо водоотлив. Мы два года об этом говорим. Просим, требуем в министерстве", – говорит Пикало.

Если шахтные воды выйдут на поверхность, начнутся оползни, проседание почвы. В поселках не останется питьевой воды. Более того, поливать почву такой водой также нельзя – она станет непригодной для сельского хозяйства.

"Если воды не выкачивать, они рано или поздно поднимутся до уровня черноземных земель. А если поднимутся соленые воды, навсегда образуются солончаки. Из почвы соли забрать будет практически невозможно", – рассказывает директор Института коллоидной химии воды Владислав Гончарук.

Настоящее Время попыталось выяснить в Киеве, как скоро шахта "Золотое" получит необходимое оборудование. Спустя месяц получили официальный ответ: в Министерстве угольной промышленности признают, что часть Луганской области стоит на пороге техногенной катастрофы. Однако подчеркивают: в госбюджете денег на насосы нет. Средства могут выделить из резервного фонда, но для этого нужно одобрение Кабинета Министров. А там пока что молчат.

"Что творится в шахте? Что творится на пункте А? Что творится с проводами? Вы же прекрасно знаете. Как можно руками брать провода, если запрещено?", – говорит шахтер Олег Душаткин.

Олег работает шахтером в соседнем "Золотом" последние 7 лет. Говорит: проблем на шахте много, но все-таки эта работа есть и дает какой-то заработок. Если затопленную шахту закроют, он, как и тысячи его коллег, потеряет работу.

"Ничего нет. Вот эта округа. Спасибо, что шахты только работают: "Золотое", "Карбонит и "Горское". Если их закроют – я не знаю, куда людям деваться. Ну я пойду на пенсию, он пойдет. А молодежь куда денется? Идти по хатам воровать? Тут только одно остается", – говорит Душаткин.

Если поставить насосы не успеют, по прогнозам вода достигнет критической отметки уже в средине декабря, после чего начнется затопление.

В ходе боевых действий на неподконтрольной территории оказались 62 шахты, 7 из них находятся на стадии ликвидации по решению властей так называемой "ЛНР". Если воду там откачивать перестанут, под угрозой затопления окажутся близлежащие выработки на подконтрольной украинскому правительству территории, а также на территории России.

"Сын у меня живет на той стороне, – говорит Душаткин. – 29 лет. Тоже на шахте работает. С февраля месяца сидит без денег. Не платят. Паны бьются, а у холопов, как-то говорят, лбы трещат".