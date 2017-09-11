Под районными «назначенцами» зашатались кресла 2 11.09.2017, 12:32

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Василий Сысоев

Кричевские чиновники испугались волны народных возмущений.

Президиум Кричевского райсовета и Могилевский облисполком оказались глухи к отчаянной просьбе 418 кричевлян немедленно сместить председателя райисполкома Василия Сысоева, как не справляющегося со своими обязанностями. В ответах райсовета и облисполкома подписанты, по сути, отправлены по волнам отечественной стабильности, пишет «БелГазета».

Райсовет бросил на умиротворение недовольной публики идеологически выдержанный президиум, где солировала лидер местных ветеранов и коммунистов, «депутат» Зинаида Скачкова. «Мы знаем, какие цели преследует оппозиция - это ваша топорная и грязная работа. Вы ведете работу по расшатыванию стабильности, ваши сторонники вели работу, чтобы старый цементный завод закрыли, чтобы он не дымил. Новый цементный завод работает, а на старом развивается производство шифера. На ЗРИ [на самом деле завода резиновых изделий давно уже нет, есть малочисленный филиал «Белшины» идет набор швей, развивается предпринимательство. А теперь скажите, за 20 лет на какую сумму вы пополнили бюджет? Ноль!» - ничтоже сумняшеся обратилась она то ли ко всем 418 подписантам, то ли к их представителю, пенсионерке Надежде Ивановой, присутствовавшей на заседании президиума.

Дополнила коллегу председатель райсовета Ирина Прудникова (не так давно - начальник отдела экономики райисполкома): «Мы провели определенную работу и выявили, что большинство подписантов подписывались по другим вопросам, таким, как проведение капремонта, освещение, подключение телеканалов, отмену декрета N3, а за отставку Сысоева они не подписывались. Определенные люди никаких бумаг вообще не подписывали».

«Депутаты» Дмитрий Бочков (попутно - первый зампредседателя исполкома) и Юрий Байдов (начальник ДЭУ-77 РУП «Могилевавтодор») тем временем подробно остановились на достижениях Кричевского райисполкома во главе с Василием Сысоевым: «Наблюдается положительная динамика, растет зарплата, проводится большая работа по благоустройству…»

Отхлестав коварную кричевскую оппозицию, пытающуюся раскачать лодку стабильности и выбросить за борт ее золотоволосого капитана, по щекам и прочим интимным местам, слуги народа перешли к голосованию за проект решения, переданного им секретарем с помощью телепатического сеанса связи. По крайней мере, Надежда Иванова, не обладающая подобными навыками, ничего более не услышала и ничего не поняла. «Проголосовали единогласно, а за что - не озвучили. Сказали, что вам вышлют в письменном виде», - сообщила она автору этих строк по телефону.

Пришедший ответ был образцом англосаксонской школы юридической лаконичности и французской вежливости. Ни слова о «топорной и грязной работе по расшатыванию стабильности», ни слова о достижениях Сысоева и исполкома.

Сообщалось, что в заседании президиума райсовета принимали участие два важных могилевских чиновника - И. Авсиенко (начальник управления организационно-кадровой работы Могилевского облисполкома) и Р.Страхар («депутат» Могилевского облсовета), а также представитель подписантов - Иванова Надежда Ивановна (так и написали, с именем-отчеством). Что касается собственно решения, то «правовых оснований для принятия решения об отставке председателя Кричевского райисполкома у районного Совета «депутатов» нет». Мол, назначает на должность и освобождает от нее председатель облисполкома.

В областном центре с просьбой подписантов разбирался зампредседателя облисполкома Дмитрий Харитончик. «Вопросы социально-экономического развития районов области и эффективности работы руководящих работников находятся на постоянном контроле Могилевского областного исполнительного комитета… принимаемые руководством райисполкома меры по устранению негативных тенденций, имевших место в 2016г., позволили Кричевскому району подняться в рейтинге социально-экономического развития регионов Могилевской области с 20-го на 14-е место… в районе зарегистрировано 25 новых предприятий… оказано содействие в трудоустройстве 654 гражданам… по итогам прошедшей пятилетки районом задание по привлечению прямых иностранных инвестиций перевыполнено в 2 раза, экспорт товаров возрос в 2,5 раза, услуг - в 3,8 раза», - сообщил слабо разбирающимся в экономике подписантам могилевский чиновник. А для слабо разбирающихся в современной белорусской политике добавил: «В результате работы со списком заявителей было установлено, что ряд граждан не проживает по указанным адресам, многие из них ставили подпись не за отставку председателя райисполкома В.В. Сысоева, а за решение иных вопросов, в том числе не относящихся к компетенции руководителя района. Один из заявителей и вовсе умер в апреле 2016г.».

«Таким образом, облисполком не видит оснований для освобождения В.В. Сысоева от должности председателя райисполкома», - подвел черту в своем ответе Дмитрий Харитончик.

«Чем же так ценен кричевский голова местным «депутатам» и облисполкому?» - задумалась местная общественность после внимательного изучения аргументации в ответах. С «депутатами» понятно - степень их независимости от исполнительной вертикали (а значит, Сысоева) равна нулю. Вот доказательство: председатель облисполкома Доманевский за провальную работу в 2016г. объявляет Сысоеву выговор, а райсовет единогласно признает работу исполкома удовлетворительной.

Цифровая эквилибристика, выданная в ответе облисполкома, никого не должна вводить в заблуждение. Этим приемом лихо пользовались заштатные советские пропагандисты, сравнивая определенные экономические показатели в СССР с дореволюционным 1913г.

Не цифры экономических показателей важны, в первую очередь, вышестоящим начальникам Сысоева. Не количество рабочих мест, прибыльность предприятий, уровень зарплаты. Главное, похоже, следование генеральной линии верховного главкома, обеспечение элегантных побед и стабильности при полупустых карманах большинства граждан. В этом кричевский градоначальник как раз преуспел.

Кроме того, разве можно позволить гражданам самим решать, кто будет руководить районами и областями? Сегодня дашь слабину в Кричеве, завтра граждане потребуют смещения руководителей исполкомов в Черикове, Жабинке, Хойниках…