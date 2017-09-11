Свидетель рассказал о встрече Сечина и Улюкаева на Гоа 3 11.09.2017, 12:47

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Именно там экс-министр экономического развития РФ якобы и потребовал взятку.

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева до перерыва допросили трех свидетелей - руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова, гендиректора «ВТБ Капитала» Алексея Яковицкого и корреспондента «Лайфа» Александра Юнашева, сообщают vedomosti.ru.

Юнашев показал, что видел в индийском Гоа вместе Улюкаева, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и президента ВТБ Андрея Костина. Сам Юнашев Юнашев был в Гоа, поскольку освещал участие Путина в саммите БРИКС.

Корреспондент «Лайфа» заявил, что видел Костина и Сечина в холле гостиницы, где проходили переговоры. Рядом с ними стоял Улюкаев. Возможно, другие министры тоже были, но эта троица стояла ближе всего друг к другу, уточнил свидетель. «Выхожу в холл и - чудо - вижу, что глава ВТБ Андрей Костин и глава «Роснефти» Игорь Сечин играют в бильярд, рядом с ними стоит Алексей Улюкаев. Я позвал оператора, мы поснимали издалека, подошли, спросили, на что играют. Кто-то из них ответил: «На нефтяные вышки»», - рассказал корреспондент.

Юнашев признал, что не может вспомнить - разговаривал ли Улюкаев с Сечиным, «но было бы странно, если бы не разговаривали». Тут не выдержал уже судья: «вы свидетель, говорите что видели». «Я не слышал, чтобы Улюкаев вымогал взятку у Сечина. - продолжил корреспондент «Лайфа». - Напротив, обычно необщительный экс-министр был в хорошем, веселом настроении», - сказал свидетель. У Сечина было хорошее настроение, он шутил и кричал «банкиры всему голова!» - вспомнил он.

После допроса Юнашева суд объявил перерыв.

Хороший инвестор

Перед Юнашевым в суде допросили генерального директора «ВТБ Капитал» Алексея Яковицкого. Он показал, что в мае 2016 г. «ВТБ Капитал» был определен агентом при продаже пакета «Башнефти», должен был предложить формат продажи, нанять независимого оценщика.

Обсуждаемая цифра «была вокруг 300 млрд руб.», - отметил он, причем изначально были два варианта - продажа на публичном рынке либо стратегическому инвестору. Второй вариант позволил бы максимизировать прибыль, сказал Яковицкий. Ограничений для потенциальных участников не предусматривалось, а окончательным покупателем стала «Роснефть». Прокурор поинтересовался - была ли «Роснефть» стратегическим инвестором и была ли сделка выгодной. На оба вопроса ответ утвердительный: «Если я правильно помню, предложенная компанией «Роснефть» цена даже превышала верхний диапазон оценки которую предоставил оценщик», - отметил гендиректор «ВТБ Капитал».

По его словам, что ни правительство, ни Минэкономразвития не сообщали агенту о том, что покупка «Башнефти» компаниями с госучастием является нецелесообразной.

«Указаний не было»

Перед Яковицким в суде выступил свидетелем замминистра экономического развития, руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков. Именно Росимущество в октябре 2016 г. продало «Роснефти» напрямую 60,16% обыкновенных акций (50,08% уставного капитала) «Башнефти».

На первый вопрос гособвинителя - когда, кем и при каких обстоятельствах была поставлена задача организовать приватизацию акций «Башнефти» - Пристансков ответил, что был назначен на должность лишь в апреле 2016 г., и уже тогда процесс шел полным ходом. Отвечая на вопрос о других потенциальных покупателях «Башнефти» Пристансков с трудом вспомнил «Татнефть» и Независимую нефтяную компанию.

По просьбе прокуроров он вспомнил и поручение вице-премьера Аркадия Дворковича - проработать вопрос о целесообразности приватизации «Башнефти» исходя из возможности участия «Роснефти» в этой сделке. Поручение было дано в ответ на письмо главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина президенту РФ.

Пристансков повторил то, что до него говорили другие свидетели: формальных ограничений не было, т.к. решение о приватизации «Башнефти» принималось отдельным поручением правительства. Поэтому обычные ограничения (в приватизации не могут участвовать компании с госучастием более 25%) на него не распространялись. Однако правительство могло ввести такие ограничения отдельным распоряжением. Это и было изложено в докладе.

«Значит, препятствий для участия «Роснефти» в приватизации не было», - удовлетворенно констатировал гособвинитель. В августе было дополнительное поручение правительства проработать способы продажи, вспоминает Пристансков. Поручение исполнено - в правительство ушел еще один доклад. Предпочтительной была названа продажа стратегическому инвестору.

В сентябре организатор - ВТБ - получил единственную обязывающую заявку - от «Роснефти». Впоследствии было принято решение о продаже акций «Роснефти» за 329 млрд. Это была выгодная сделка для бюджета? «Считаю данную сделку выгодной, так как она принесла самый большой доход государству», - отвечает Пристансков: «Роснефть» предложила даже больше, чем назначили оценщики.

О том, какой была позиция Улюкаева по вопросу приватизации «Башнефти», Пристанскову «ничего не известно». Свидетель не получал от министра указаний по замедлению сделки, уточнил руководитель Росимущества в ответ на вопрос адвоката Виктории Бурковской.

Судья спросил, а были ли совещания с участием министра по вопросам продажи «Башнефти». Вполне возможно, говорит свидетель, но высказывался ли Улюкаев, он не помнит.

Затем сторона обвинения снова обратилась к показаниям Пристанскова на следствии. Тогда он рассказывал о совещании, где обсуждали «дорожную карту» сделки - Улюкаев высказался против участия в ней иностранных инвесторов, т.к. реализуется стратегический актив. Пристансков перечитал протокол допроса и признает, что такое мог сказать. И это требование отвечает критериям, установленным правительством. Однако он не помнит, чтобы Улюкаев выступал против участия «Роснефти» в сделке. «Я не получал от министра Улюкаева указаний по замедлению процесса приватизации «Башнефти», - отметил руководитель Росимущества, завершая свое выступление в суде.