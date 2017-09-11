Виктор Марчик: Предприниматели будут бастовать и выходить на Площадь 11 11.09.2017, 12:58

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Фото: EPA

У белорусов остался только один путь – выходить на акции протеста, чтобы защитить свои интересы.

До 1 февраля 2019 года все индивидуальные предприниматели в Беларуси должны поэтапно подключиться к системе контроля кассового оборудования. Это позволит налоговикам дистанционно контролировать выручки ИП, проходящие через кассовое оборудование.

Какой смысл властям вводить подобную систему контроля, зачем налоговикам отслеживать онлайн, как идет реализация товара и к чему все это может привести — сайт Charter97.org спросил у представителя Белорусского Национального Конгресса в Слониме, бывшего предпринимателя Виктора Марчика:

- Во-первых, система контроля кассового оборудования даст налоговикам больше поводов выявлять якобы «серые схемы», а фактически пойдем массовая конфискация и выписывание штрафов предпринимателям. Уверен, что налоговики будут искать любую лазейку, повод, чтобы ИП оштрафовать. Можно сказать, что власти нашли повод для очередного побора в бюджет.

- На ваш взгляд, к чему могут привести подобные действия правительства?

- Если штрафование ИП будет массовым явлением, а штрафы предпринимателям выписывают немаленькие, то кто-то будет закрываться или переводить свой бизнес в другие страны, а скорее всего это приведет к новым забастовкам, предприниматели выйдут на Площадь.

Власти к осени совершили много необдуманных шагов.

И я считаю, что сейчас любые их действия, направленные против людей, будут приводить к массовым акциям протеста, потому что у белорусов уже нет другого выхода.

Вот, например, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич объявил на 20 октября «Марш рассерженных белорусов 2.0».

На мой взгляд, система, которая сейчас зажимает людей, не выдержит напора и у белорусов просто будет выбор: или сдаваться, или выходить на Площадь защищать свои интересы. В принципе, очевидно, что основная масса выйдет на Площадь.