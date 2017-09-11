закрыть
11 сентября 2017, понедельник, 16:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сколько человек попробовали в Минске торт после детей Шорца

26
  • 11.09.2017, 13:06
  • 8,364
Фото: tut.by

Когда торт начали раздавать бесплатно, люди хаотично обступили палатку и пришлось звать ОМОН.

На День города возле Дворца спорта бесплатно раздавали огромный торт. Из-за ажиотажа тогда даже пришлось звать на помощь ОМОН. В итоге, торт попробовало пять тысяч человек, пишет агентство «Минск-Новости».

Торт специально испекли к юбилею столицы. Он представлял собой цветок с девятью лепестками, которые символизировали девять районов Минска. Торт был четыре метра диаметром и весил 270 килограммов. На нем были изображены достопримечательности столицы.

Когда торт начали бесплатно раздавать минчанам, то люди хаотично обступили палатку и на помощь пришлось звать ОМОН. Бойцы разделили толпу на два ряда и сделали место для выхода. В итоге, торт попробовали пять тысяч человек.

В целом на площадке у Дворца спорта за два дня празднования продано более 5 тонн шашлыка, 15 тысяч порций блинов и драников, 3,5 тонн сосисок, колбасок, крылышек гриль и другой мясной продукции, 1,2 тонн кондитерских изделий и сладостей отечественных производителей, а также 6 тонн кваса.

«На всех праздничных площадках Минска обеспечено выездное торговое обслуживание, в котором приняли участие 600 субъектов торговли и общественного питания. Реализовано продукции на сумму 1,2 миллиона рублей», — сообщили в ГУПР Мингорисполкома.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать