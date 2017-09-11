«Кремлевский король — голый» 3 11.09.2017, 13:19

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Алексей Навальный

Алексей Навальный прокомментировал результаты выборов в Москве и России.

Российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный прокомментировал в своем блоге результаты единых муниципальных выборов в России 10 сентября, по предварительным результатах которых российские объединенные демократы победили в 10 районах Москвы.

«1. Как я много раз говорил, главный механизм электоральных «побед» власти — это даже не фальсификации, а недопуск кандидатов на выборы.

Как только в выборах могут участвовать все, политическая ситуация сразу меняется, все это «путинское большинство» расползается и остается от него только дырявое одеяло. Это надо помнить и не давать задурить себе голову в стиле «ой, ну весь народ все равно за власть, мы в меньшинстве».

Лужков, собственно, так и контролировал много лет собрания районных депутатов (а до этого «советников») — снимал всех с выборов. Последние муниципальные выборы в Питере ровно об этом — поснимали всех независимых и только так обеспечили большинство «Единой России».

А вот в Москве попробовали «чисто выиграть» с опорой на бюджетников и низкую явку и получили от избирателей по башке. Очень хорошо и замечательно.

2. Мои поздравления всем, кто стал депутатами на московских выборах, их командам и волонтерам. Это заслуженные победы.

Отдельные поздравления Илье Яшину. Он не боялся политизировать кампанию. Прямо выдвинул список от движения «Солидарность» (честно скажу, даже я тут немного засомневался). Держал просто круговую оборону — против него была и власть, и «Единая Россия», и, увы, партия «Яблоко», поставившая своей задачей помешать ему избраться и выставившая против него кандидатов-спойлеров.

Работал 24/7 и все получилось. У него самого — первое место с огромным отрывом. У его команды — большинство голосов в собрании. «Единая Россия» разгромлена.

Боря Немцов сейчас бы счастлив был. Ну пусть мы будем счастливы за него.

Янкаускас со своими неистовыми зюзинцами бился как зверь и получил большинство. А ведь это совсем такой простой район. Не «элитный центр». Ну и вообще, много классных людей стали депутатами по предварительным данным. Надеюсь, когда сегодня вечером выйду в интернет их станет еще больше.

3. Громких аплодисментов заслуживают те, кто прошел не в Москве. Самая чумовая ситуация с командой либертарианцев (!!), побившей ЕР в Подмосковье. Во дают.

4. Все, кто не прошел — в Москве и везде — не расстраивайтесь. Это все просто эпизод борьбы. Ваши усилия не пропадут даром.

5. Лучи поддержки всем, кого «победили» именно недопуском (см. пункт 1). Это всегда самая неприятная ситуация.

Евгений Ройзман, не сомневаюсь, стал бы губернатором Свердловской области.

Сергей Бойко, снятый с выборов по схеме «дарья_тимурович» избрался бы в Новосибирске. В этот округе разнесли-таки «Единую Россию». Ее кандидат, вбухавший миллионы в кампанию, с трудом занял третье место. Победу на протестном голосовании взял коммунист.

Много таких, к сожалению.

В общем, работа лучше, чем неработа. Любое политическое действие приносит результат и вносит вклад. Лайк, шер, листовка, выход на митинг или участие в выборах. Делайте что-то и оно меняет атмосферу. Ничего не предопределено и не должно быть безнадеги.

Люди отлично видят, что Кремлевский Король — голый», - написал Навальный.