В Беларуси нашли картофельного Ждуна

В Беларуси нашли картофельного Ждуна6
- 11.09.2017, 13:35
- 5,094
«Собрата» знаменитой скульптуры выкопали на обычном поле.
В Беларуси во время осенней уборки урожая нашли картофельного Ждуна. Фото «собрата» знаменитой скульптуры, выкопанного на обычном картофельном поле, опубликовал в «Фейсбуке» телеканал «Белсат».
Напомним, что Ждун – знаменитая скульптура Homunculus loxodontus, созданная голландской художницей Маргрит ван Бреворт весной 2016 года для Лейденского университета (Нидерланды). Имя Ждун получило известность в интернете , став популярным мемом.