В Беларуси нашли картофельного Ждуна 6 11.09.2017, 13:35

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Фото: belsat.eu

«Собрата» знаменитой скульптуры выкопали на обычном поле.

В Беларуси во время осенней уборки урожая нашли картофельного Ждуна. Фото «собрата» знаменитой скульптуры, выкопанного на обычном картофельном поле, опубликовал в «Фейсбуке» телеканал «Белсат».

Напомним, что Ждун – знаменитая скульптура Homunculus loxodontus, созданная голландской художницей Маргрит ван Бреворт весной 2016 года для Лейденского университета (Нидерланды). Имя Ждун получило известность в интернете , став популярным мемом.