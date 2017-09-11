Экономист: Все поездки Лукашенко заканчиваются лишь дипломатическими реверансами 18 11.09.2017, 13:32

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Архивное фото Frank Schwichtenberg

Никаких прорывов в экономике от вояжей диктатора ожидать не стоит.

Александр Лукашенко 11-12 сентября совершит официальный визит в Республику Индия, где проведет переговоры и официальные встречи с руководством страны, в том числе с президентом Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди, пишет «Завтра твоей страны».

Одновременно с визитом Лукашенко в Нью-Дели состоится Индийско-Белорусский бизнес-форум, на котором пройдут переговоры между представителями деловых кругов.

Это уже третий визит официального белорусского лидера в Индию. Чего ожидать?

Экономист: Было бы белорусам чем за это платить

Доктор экономических наук профессор Борис Желиба констатирует: что у Беларуси с Индией нет таких тесных связей, как с Китаем, но это большая страна с миллиардным населением.

— Естественно, Лукашенко будет там искать инвестиции и приглашать к нам индийский капитал. А также стараться увеличить товарооборот между нашими странами, — полагает собеседник.

С другой стороны, добавляет эксперт, Александр Лукашенко уже ездил в десятки стран, но без особого результата.

— Никаких прорывов, как спешит писать государственная пресса, мы не видим. Все заканчивается вежливыми дипломатическими реверансами и, в лучшем случае, протоколами о намерениях, — констатирует Борис Желиба.

Может ли Индия считаться стратегическим партнером Беларуси?

— Слово «стратегический» носит у нас политической оттенок. Вот Китай у нас стратегический партнер. Такая огромная страна, конечно, имеет стратегическое значение в мире. Если Китай у нас стратегический партнер, то почему Индия – нет? Она же тоже не обставляет какими-то политическими требованиями торговые отношения, — обращает внимание эксперт.