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Politico: В США создают новое оружие против России

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  • 11.09.2017, 13:45
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У РФ нет шансов в очередной гонке ядерных вооружений.

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создания компактного ядерного оружия, предназначенного, в частности, для сдерживания России и КНДР, сообщает Politico (перевод – haqqin.az).

Точные характеристики боезаряда, предназначенного для установки на ракеты, для транспортировки самолетами или силами спецназа, изданием не указываются. Новое оружие, как полагают в администрации Трампа, должно быть недорогим, а причиняемый им ущерб противнику — незначительным.

Politico отмечает, что планы США по созданию средства сдерживания могут встретить неоднозначную реакцию международного сообщества, в частности, развязать новую ядерную гонку.

В настоящее время основным видом ядерного оружия США являются бомбы переменной мощности B61, которые, согласно планам Пентагона, останутся на вооружении страны, по крайней мере, до 2025 года.


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