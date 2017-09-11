Politico: В США создают новое оружие против России 3 11.09.2017, 13:45

4,565

У РФ нет шансов в очередной гонке ядерных вооружений.

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создания компактного ядерного оружия, предназначенного, в частности, для сдерживания России и КНДР, сообщает Politico (перевод – haqqin.az).

Точные характеристики боезаряда, предназначенного для установки на ракеты, для транспортировки самолетами или силами спецназа, изданием не указываются. Новое оружие, как полагают в администрации Трампа, должно быть недорогим, а причиняемый им ущерб противнику — незначительным.

Politico отмечает, что планы США по созданию средства сдерживания могут встретить неоднозначную реакцию международного сообщества, в частности, развязать новую ядерную гонку.

В настоящее время основным видом ядерного оружия США являются бомбы переменной мощности B61, которые, согласно планам Пентагона, останутся на вооружении страны, по крайней мере, до 2025 года.