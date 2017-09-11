Группа «Ария»: За столом поем «Песняров» 5 11.09.2017, 13:56

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Музыканты рассказали о том, что их связывает с Беларусью.

1 октября группа «Ария» впервые представит в Минске программу «Классическая Ария» — лучшие песни в симфонических аранжировках. Организаторы попросили музыкантов группы ответить на несколько вопросов о Беларуси.

— Когда побывали в Беларуси впервые? Когда были в последний раз?

Виталий Дубинин: Первый раз мы были в Беларуси ещё во времена Советского Союза, в конце девяностых. Последний раз небольшой тур был в 2015 году.

Михаил Житняков: Мой первый визит в Беларусь совпал с моим первым концертом в составе Арии. Это было в 2012 году.

Сергей Попов: Впервые был в Беларуси в 84−85 году с ВИА «Здравствуй, песня!»

— Какой концерт запомнился больше всего и почему?

Виталий Дубинин: Все концерты разные и отличаются каждый друг от друга. Сложно выделить какой-то отдельный.

Михаил Житняков: Первый концерт в Минске в 2012 году. Было очень волнительно, как и в любом другом крупном городе, в котором я выступал впервые. Но прошло все на «ура».

Сергей Попов: Больше всего запомнился концерт с группой Мастер, в середине 90-х в каком-то спортивном дворце в Минске. Запомнился потому, что восторженная публика запулила в меня металлическим патронташем, который рассек мне бровь и полконцерта я проиграл в крови. Но это не испортило хороших впечатлений от Минска и публики.

Владимир Холстинин: Концерты в Мозыре, Гомеле и Могилеве в 1986 году, практически первый тур Арии.

— Какие-то немузыкальные вещи из Беларуси, которые вспоминаются?

Виталий Дубинин: Запомнилась трехлитровая банка домашнего самогона, которую нам подарили на байк-шоу, которое проходило под Лидой. А так же прогулка на теплоходе по реке Березине. Иногда находится время перед концертом, чтобы совершать подобные вояжи.

Владимир Холстинин: Очень вкусный холодник, хорошие дороги и Добрые люди!

— Какие еще связи с Беларусью у группы?

Виталий Дубинин: Во-первых, у нас работает техник, который в данный момент живет в Беларуси… Во-вторых, главными «застольными» песнями у группы всегда были и есть песни белорусского ансамбля «Песняры».