Почему белорусские футболисты пьют, приезжая в сборную 16 11.09.2017, 14:24

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Фото: MAXIM MALINOVSKY/AFP/Getty Images

Сборную Беларуси по футболу продолжают сотрясать скандалы.

Футбольная сборная в последнее время стала главным поставщиком плохих новостей, пишет «Трибуна». Сначала националка уверенно проиграла Люксембургу и Швеции, а позже стало известно, что из-за нарушения режима из «белакрылай» банды отчислят некоторых футболистов. По данным «Прессбола», 1 сентября Никита Корзун, Дмитрий Алисейко, Антон Сарока и Павел Савицкий были замечены в пивном ресторане «Гамбринус», хотя сами парни уверяют, что никакого пива при этом не употребляли. А вот Денис Лаптев, как пишет издание, на следующий день пришел на тренировку в состоянии, которое не совместимо с выступлениями за сборную. В итоге Лаптева, говоря простым языком, из команды убрали. На эту горячую тему с нами на условиях анонимности согласился побеседовать экс-игрок национальной команды. Мы не требовали от него ярких историй и конкретных имен. Для нас просто важно было понять логику. Почему футболисты сборной, приезжая в команду пару раз в год, все равно умудряются выпивать.

– Честно говоря, я даже не поверил, что такое могло произойти. Тем более незадолго до матча со Швецией. Да и журналисты могут написать разное, отталкиваясь от домыслов и слухов. Не верил я до того момента, пока Криушенко сам не стал намекать о нарушении дисциплины.

Футболистов, которые замешаны в этой истории, я не защищаю. У сборной дела сейчас обстоят не лучшим образом, поэтому в такое время давать повод для лишних разговоров болельщикам, руководителям клубов – это глупо. Знаю, Лаптев раньше где-то попадался, однако я никак не мог поверить, что здесь замешан Антон Сарока. Он раньше гулял, но сейчас, как я знаю, Антон непьющий человек. Тем более у него проблемы со здоровьем. И я до сих пор не могу поверить, что Сарока мог выпить. Да, никто не святой, думаю, все пиво пьют, без этого никак. Но ведь нужно понимать, что всему есть место и время. Но если захотели выпить, то могли бы уже спрятаться, чтобы вас никто не видел.

- Зачем вообще приезжать в сборную, чтобы выпивать?

– В случае с легионерами все более или менее понятно. Человек долго не был дома. Когда он приезжает, то нужно встретиться с друзьями, родственниками, правильно? Славянская традиция как правило предполагает, чтобы за столом была не только еда. Этот соблазн всегда есть. Плюс в сборной тоже ведь встречаешь старых друзей после долго перерыва – и тут могут быть варианты :).

Второй момент (он подходит уже и нелегионерам) – сборная, как правило, означает, что футболист уезжает из семьи. Это тоже добавляет адреналина в кровь. Каждый мужчина поймет это, даже если он не футболист. Можно привести классический пример с рыбалкой. Оттуда тоже ведь люди часто без рыбы возвращаются :). Но тут, конечно, все от конкретного человека зависит. Кто-то компанейский и поддержит любую движуху, кто-то – пойдет к себе в номер или поедет домой.

- Как пили в сборной вашего созыва?

– В том то и дело, что у нас подобные вещи не происходили (собеседник играл за сборную во второй половине 1990-х - Tribuna.com). Но не буду отрицать, что вся команда вместе собиралась после завершения отборочных игр, расслаблялись и выпивали. Дело в том, что, как правило, матчи сборной заканчивались поздно и ближайшие рейсы, чтобы улететь в клубы, были только утром. Понятно, что после матча редко бывает такое, чтобы взять и сразу заснуть. Поэтому футболисты где-то собирались в ожидании своих самолетов.

Могли выпить до сбора, если, к примеру, до начала подготовки квалификационных матчей оставалось пару дней и удавалось пораньше вырваться из клуба. Собирались с женами, подругами и отдыхали на дискотеке «Шайба» возле гостиницы «Беларусь». Кто-то пил пиво, а кто-то – шампанское. Но между матчами мы подобное себе никогда не позволяли. Да и всегда были футболисты, которые вообще ехали сразу домой.

- Почему так происходит? Неужели футболисты не могут отдохнуть, выпив чаю с ватрушкой?

– У каждого футболиста есть свои слабости. И некоторые из них любят пиво. Кто-то может потерпеть, хитрый может спрятаться. Ну а кто-то не боится, не понимает, что является публичным человеком, и позволяет себе пить у всех на виду. Это ведь заметно. Тем более сейчас, когда понятно, что на футболистов из-за плохого результата могут повесить всех собак. Это просто элементарные детские ошибки. Повторюсь, спрячься, если не можешь. Да так, чтобы тебя вообще видно не было! Засядь дома. Или пей до сборов, или после. Этой бедненькой сборной и так тяжело, а они еще подлили масла в огонь, дав повод болельщикам подтравить команду и игроков.

- Неужели у футболистов сборной такая тяга к алкоголю?

– Нет, конечно :). Серьезной тяги нет.

- Тогда почему так произошло именно в националке?

– Может, наплевали на болельщика, а может, посчитали, что на них не обратят внимание. Но это, конечно, неуважение к тренеру. А еще – к своему профессионализму. Видно, тренер им доверял, а они его взяли и подставили. Некрасиво. Но не нужно было выносить этот инцидент на всеобщее обсуждение. Замяли бы, и пошло бы дальше. Ну, выпили и выпили. А теперь во всех бедах обвиняют футболистов. Тогда, что получается, они и перед другими матчами выпивали? Выходит, что бухали всегда, поэтому и провалили отборочный цикл. И сейчас крайними хотят сделать именно футболистов. Да, они виноваты в данном случае, но давать огласку этой истории не стоило. Пускай бы внутри коллектива разобрались. К примеру, просто бы не вызвали на следующий сбор Лаптева. Ну а что теперь? Крайних продолжают дальше искать. Но ведь команда от этого сильнее не станет.

- Могла ли завестись в команде «шестерка»?

– В моей сборной был человек из числа руководителей, который все вынюхивал. Он бы закладывал, но просто предпосылок не было. Даже когда здоровался с нами, постоянно принюхивался. Что касается сегодняшней сборной, сказать ничего не могу. Как мне известно, Лаптев пришел на тренировку в таком состоянии, по которому все было видно. Получилось, что он сам себя сдал. «Шестерки» в командах не приветствуются. И я уверен, что Криушенко из команды быстрее выгнал бы стукача, нежели того, кто накосячил. Предположу, что подобное он бы прервал на корню. И я не думаю, что кто-то из футболистов про ребят мог рассказать. Кто знает, возможно, игроков в этом «Гамбринусе» увидел кто-то из болельщиков, знакомых. Все ведь легко проверить.

Еще раз говорю, не хватило ребятам хитрости. Они считают себя профессионалами, но этой хитрости им не хватило не только на футбольном поле, но и за его пределами. Накосячили, сами дали повод найти крайних. Но ведь никто крайним себя не считает. Виноватыми считают футболистов, тренеров. Но почему-то два главных руководителя сидят и молчат. После этих поражений они до сих пор ни одного слова не сказали. Наверное, выжидают. Хотя к тому, что происходит, они имеют непосредственное отношение. Да и кто знает. Может, ситуацию с этими футболистами использовали для того, чтобы отвести внимание от важных проблем.

- Ну так все-таки объясните, почему наши футболисты употребляют спиртное во время сборов?

– Элементарные детские ошибки и непрофессионализм. Дело в молодости, в возрасте. Со временем они осознают, что поступили неправильно.