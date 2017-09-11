закрыть
11 сентября 2017, понедельник, 16:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Доллар подорожал на первых торгах недели

  • 11.09.2017, 14:33
  • 1,740

На валютных торгах 11 сентября белорусский рубль снизился к американской валюте.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,003 рубля (0,13%) и составил 2,3108 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0026 рубля (0,14%) и составил 1,9232 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0037 рубля (0,11%) и составил 3,3639 белорусского рубля за 100 российских.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать