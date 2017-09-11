Доллар подорожал на первых торгах недели 11.09.2017, 14:33

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На валютных торгах 11 сентября белорусский рубль снизился к американской валюте.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,003 рубля (0,13%) и составил 2,3108 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0026 рубля (0,14%) и составил 1,9232 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0037 рубля (0,11%) и составил 3,3639 белорусского рубля за 100 российских.