«Мужественные белорусские патриотки продолжают борьбу» 1 11.09.2017, 14:25

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Ольга Николайчик

Белорусские женщины способны не только на участие в акциях, но и на организацию протестов.

Об этом «Радыё Рацыя» заявил координатор форума «Свободу политзаключенным», сопредседатель оргомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«Власти боятся, что не только во время Акции предупреждения 8 сентября, но и во время учений «Запад-2017» белорусы способны не только на участие, но и на организацию акций протеста. И репрессии - демонстрация того, что так будет с каждым, кто защищает Беларусь и белорусскость. Но эти мужественные женщины не сдаются, несмотря на то, что у Нины Богинской и Ольги Николайчик просто описывают имущество за гигантские штрафы, устраивают гнусное провокации - вроде навешивания ночью на дверь одноэтажного деревянного дома Ольги амбарного замка! Грету Соболевскую освободили из участка в день Акции предупреждения благодаря свидетелям, что выложили информацию в «Фейсбуке». Ольга Николайчик превентивно была задержана была осуждена за акцию 3 июля на 10 суток ареста», - заявил политик.

Напомним, что после Акции предупреждения стало известно о задержании 69-летней Нины Богинской, у которой отняли собственноручно сшитый 9-метровый бело-красно-белый флаг. Также стало известно о задержании после митинга активистки Греты Соболевской. Она как раз держала во время акции упомянутый флаг-гигант.