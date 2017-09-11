National Interest: Россия потерпела фиаско в «войне авианосцев» с США 6 11.09.2017, 14:39

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Российско-китайский ответ американским авианосцам безнадежно провалился.

Материал National Interest, представленный в переводе Newsader, поднимает вопрос об эффективности противокорабельных баллистических ракет, которые Россия и Китай развивают в качестве ответа американскому военному доминированию, которое в значительной степени обеспечивается авианосцами. По данным NI, в свое время советские специалисты пришли к выводу о том, что противокорабельные снаряды имеют ряд критических недостатков, мешающих им исполнить свою функцию.

Разработка Китаем противокорабельных баллистических ракет вызывает всё больше опасений у американских военных экспертов. По их мнению, китайские снаряды представляют смертельную угрозу для авианосцев США. Пекин использует переработанные баллистические ракеты средней дальности, изначально предназначавшиеся для доставки ядерных боеголовок к городам потенциального противника. Теперь, отмечают специалисты, Китай может потопить военные корабли США, находящиеся на расстоянии 1000 или даже 2000 миль от пусковой установки.

В то же время, судя по данным из недавно рассекреченных переводов ЦРУ советских военных журналов, подобная идея рассматривалась в СССР еще в 1962 году, однако была признана нереализуемой. Один из таких документов — "Разведывательные показания о подготовке к внезапному нападению со стороны американских военно-морских авианосных подразделений", в свое время подготовленные капитаном первого ранга запаса военно-морского флота В. Ануфриевым.

В статье отражено беспокойство советской Москвы по поводу возможности использования американцами своих авианосцев, размещенных на обширной прибрежной и морской периферии Советского Союза, для неожиданной ядерной атаки. Также документ содержит в себе "предупреждающие признаки" того, что США готовятся нанести удар, к примеру, массовый выход кораблей из своих портов.

Помимо этого, в тексте рассматриваются достоинства и недостатки авианосцев. Но самое интересное, что Ануфриев уже в те годы рассуждает о потоплении кораблей при помощи баллистических ракет.

"Современные авианосцы практически неуязвимы для баллистических ракет большой дальности класса «земля-море», поскольку большинство этих кораблей постоянно находится в море, может тайно маневрировать и принимать любое боевое построение, — пишет он. — Кроме того, чрезвычайно сложно при помощи радиолокатора дальнего действия отличить авианосцы от многочисленных крупных боевых кораблей, военно-вспомогательных и торговых судов. Когда разведывательные самолеты и подводные лодки обнаруживают авианосное судно, они могут определить его местоположение, но столь приблизительное, что использование против них баллистических ракет лишается смысла".

В конце 1950-х годов в СССР стали использоваться шпионские спутники, однако Ануфриев считал, что они не смогут решить проблему нацеливания ракеты на относительно небольшой корабль, находящийся в океане. Искусственный спутник Земли со специальным оборудованием действительно не мог решить эту проблему: несмотря на передачу им точных координат любого авианосца, на последующие действия — то есть получение информации, подготовку и полет ракеты — требовалось определенное количество времени. В течение этого периода авианосцу удавалось выйти далеко за пределы опасной зоны (определяемые американцами расстоянием в пять миль). Следовательно, чтобы охватить весь район вероятного расположения авианосца, был необходим запуск десятков ракет.

За прошедшие полвека системы датчиков и удаленного управления ракетами развились и значительно улучшились. Спутники-шпионы давно перестали отправлять данные в капсулах, оборудованных парашютом. Вместо этого информация мгновенно передается на ракетные установки, что делает обеспечение малозаметности корабля в море намного более трудоемкой задачей по сравнению с прошлым веком.

По мнению автора, океан по-прежнему остается "большим местом", где корабли, как и прежде, успевают пересечь значительное расстояние за время, необходимое для запуска и полета баллистической ракеты. Технологии управления ракетами развиты, но недостаточно — снаряд может наводиться на неверную цель. В то же время претерпели модернизацию средства противоракетной обороны. К примеру, американские военные корабли, оснащенные комплексом "Aegis", обладают возможностью сбивать баллистические ракеты противника.

Однако это вовсе не означает, что в XXI веке противокорабельные баллистические ракеты не представляют или не могут представлять огромную угрозу для авианосцев. Остались прежними лишь некоторые недостатки этого вида вооружения, отмечается в материале NI.