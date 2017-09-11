Татьяна Северинец: У больного руководства уже не только паранойя 4 11.09.2017, 14:51

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Татьяна Северинец

Фото: bchd.info

Заявление Минобразования по многодетным и религиозным семьям в высшей степени неадекватно.

Об этом сайту Charter97.org заявила бывшая учительница с многолетним стажем и витебский координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец, комментируя зачисление Минобразованием многодетных и религиозных семей в разряд «социально опасных».

- По мнению чиновников, многодетные семьи и семьи верующих «характеризуются наличием некоторого отклонения от норм, не позволяющего определить их как благополучные»...

- Что я могу сказать, неблагополучные, с признаками опасности для обществу — это подходящие определения для нашего правительства, Министерства образования и всех остальных структур власти. А не для многодетных и религиозных семей.

Естественно, в белорусских многодетных семьях часто присутствует недостаточное материальное обеспечение, поскольку правительство не потрудилось обеспечить не только эти семьи, родителей этих детей, но и вообще белорусов достойной работой и достойным уровнем заработной платы. Не говоря уже о пенсионерах, хотя, все это можно поставить в одну параллель.

Еще раз хочу подчеркнуть, что опасным для общества является правительство во главе с Лукашенко, его министерства и так далее, которые неизвестно откуда, с какого бреда и сна вводят «инновации», которые больше являются издевательствами. Причем настраивают на том, что это делается в рамках правил школьной гигиены, заботы о ребенке, у нас все эти нововведения прикрываются красивыми словами. Об этом можно говорить как на государственном уровне, так и на уровне, скажем, областного центра в котором я живу.

- На ваш взгляд, какой должна быть реакция общества на подобное заявление властей?

- Знаете, родители должны были отреагировать уже на ту дурь, которая была введена, как, например, «график под Колю». Ведь не был проведет ни соцопрос, ни исследование, ни министерство здравоохранения не предоставило своих выводов. График был введет без оснований, а потом будут оправдываться.

Точно также и в этом случае про семьи. Если родители и религиозное сообщество промолчат, значит так им и надо. Потому что если «пипл схавает», то за этим будет следующая, гораздо более сильная, волна дикости и идиотизма. Я не люблю эти определения, но выразиться иначе не могу.

Это уже не то, что зазеркалье, это больное руководство, у которого не только паранойя, а уже однозначно высшей степени дебилизм.