Ураган «Ирма»: Новые впечатляющие кадры и подробности 11.09.2017, 15:11

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Как выглядят последствия стихии в штате Флорида.

В Америке продолжает бушевать ураган "Ирма", оставляя после себя новые разрушения. Президент США Дональд Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия и поручил оперативно доставить помощь в наиболее пострадавшие районы, пишет "Апостроф".

Очевидцы события публикуют фото и видео в социальных сетях.

Публикация от Vishal Goswami (@alestorm_metal) Сен 11 2017 в 1:45 PDT Публикация от curvent (@curvent) Сен 11 2017 в 1:39 PDT

На кадрах отчетливо видно, что улицы Майами оказали попросту затоплены.

До того, как обрушиться на Флориду, ураган прошел по островам Карибского моря, где также вызвал масштабные разрушения.

Флорида

Зоной бедствия после "Ирмы" было объявлено и Пуэрто-Рико. Американским Виргинским островам был увеличен размер федеральной помощи. По данным Госдепартамента США, с пятницы, 8 сентября, с Американских Виргинских островов были эвакуированы более 1200 человек.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, опубликовал видео, на котором запечатлены развалины его дома на острове Некер (Британские Виргинские острова), разрушенного ураганом "Ирма".

Также опубликовано видео с острова Тортола, крупнейшего населенного острова, входящего в Британские Виргинские острова в Карибском море.

В результате урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). По последним данным, погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения и травмы. В частности, The New York Times сообщает о 25 погибших. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без воды и электричества. На Кубе ураган "Ирма" также причинил существенный ущерб, но о погибших не сообщалось.