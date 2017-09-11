закрыть
11 сентября 2017, понедельник, 16:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ураган «Ирма»: Новые впечатляющие кадры и подробности

  • 11.09.2017, 15:11
  • 4,053

Как выглядят последствия стихии в штате Флорида.

В Америке продолжает бушевать ураган "Ирма", оставляя после себя новые разрушения. Президент США Дональд Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия и поручил оперативно доставить помощь в наиболее пострадавшие районы, пишет "Апостроф".

Очевидцы события публикуют фото и видео в социальных сетях.

На кадрах отчетливо видно, что улицы Майами оказали попросту затоплены.

До того, как обрушиться на Флориду, ураган прошел по островам Карибского моря, где также вызвал масштабные разрушения.

Флорида

Зоной бедствия после "Ирмы" было объявлено и Пуэрто-Рико. Американским Виргинским островам был увеличен размер федеральной помощи. По данным Госдепартамента США, с пятницы, 8 сентября, с Американских Виргинских островов были эвакуированы более 1200 человек.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, опубликовал видео, на котором запечатлены развалины его дома на острове Некер (Британские Виргинские острова), разрушенного ураганом "Ирма".

Также опубликовано видео с острова Тортола, крупнейшего населенного острова, входящего в Британские Виргинские острова в Карибском море.

В результате урагана уже было разрушено множество домов на островах Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Барбуда (уничтожено около 90% построек). По последним данным, погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения и травмы. В частности, The New York Times сообщает о 25 погибших. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без воды и электричества. На Кубе ураган "Ирма" также причинил существенный ущерб, но о погибших не сообщалось.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать