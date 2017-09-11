Борис Желиба: Цены на продукты повысят как раз перед Новым годом 1 11.09.2017, 15:02

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Борис Желиба

Фото: «Радыё Свабода»

Европейские игры — предлог для очередного вмешательства властей в ценообразование.

После слов Лукашенко о том, что Беларусь не живет предстоящими Европейскими играми, которые пройдут в Минске летом 2019 года, чиновники стали чаще говорить об этом спортивном мероприятии.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец накануне пообещал, что отели и общепит заморозят цены накануне игр. Планируется, что такая инициатива коснется, в первую очередь, гостиниц и заведений общепита.

– Такие же разговоры у нас велись, когда проводился хоккейный чемпионат мира, – в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал экономист Борис Желиба. – Он позади: и нет никаких сведений, каков был плюс. Думаю, что особых доходов мы не получим и на этот раз.

Собеседник напоминает, что Европейские игры – это мероприятие относительно новое и еще не раскрученное:

– Не думаю, что Беларуси удастся получить что-то. Это будет политическое шоу, ради которого денег не пожалеют. Будут доказывать, что у нас «развитая экономика», которая позволяет провести мероприятие такого ранга.

По мнению эксперта, заработать на проведении игр смогут разве что гостиницы, которые в обычное время пустуют:

– Отели, которые были построены к чемпионату мира по хоккею 2014 года, сейчас заполняются только на треть. И выкручиваются они за счет дополнительных доходов: конференц-залов, которые они сдают в аренду, казино и так далее. То есть, для гостиничной сферы это будет плюс, но в целом – это все ляжет на бюджет.

В то же время экономист предупредил, что цены не стоит замораживать на полгода, так как это «вообще не в русле рыночной экономики»:

– Должно быть свободное ценообразование, а цена должна уравновешивать спрос и предложение. У нас государство всегда вмешивалась в эти процессы. И это очередное вмешательство, а игры – предлог. Это плохо отразится, как на производителях, так и на торговле.

Собеседник также допускает вариант, когда торговля и производители попытаются заложить потенциальное повышение в цены еще до 1 января, чтобы покрыть выпавшие доходы.

– Это ведет к повышению цен в декабре – как раз перед Новым годом, – резюмировал Борис Желиба.